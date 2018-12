Lezárult az Ökumenikus Szeretetszolgálat adventi ételosztó akciója

5500 adag meleg ételt osztott szét az Ökumenikus Segélyszervezet december 18-a és 22-ike között a hagyományos advent-karácsonyi akcióján. A zárónapon is több százan jutottak ételhez, ahol ismert személyek önkéntesként segítettek munkában. A segélyszervezet egészen év végéig várja a 1353-as telefonszámon a hívásokat, amivel 250 forinttal segíthet bárki a rászorulókon.

Napi ezer adag meleg étellel készülünk és annál sokkal többel, hiszen szeretnénk, hogyha egy igazi ünnep lehetne itt a rászorulóknak – mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

Csak a mai napon 1000 adag meleg ételt osztott ki az Ökumenikus Segélyszervezet a rászorulóknak. Az öt napos adventi-karácsonyi akció során közel hatezren juthattak ételhez. Sokaknak ez jelenti a karácsonyi ünneplést.

Szeretetvendégségnek hívjuk ezt az eseményt, mert hogy ez nem egy mechanikus ételosztás itt. Sokszor az az egy kedves szó, vagy az a boldog karácsonyt az önkéntestől, az sokkal többet jelent, mint ez az egy tál meleg étel, amit odaadunk, hiszen sokan, akik ide érkeznek, nekik nem adatik meg az, hogy egy biztonságos, meleg otthonban töltsék a karácsonyt egy szeretetteljes körben, hanem sokan vannak egyedül, sokan vannak fedél nélkül, és mi azt szeretnénk, hogy akik ide érkeznek, nekik egyfajta karácsonyélményük legyen – tette hozzá Gáncs Kristóf.

Sült csirke, rizs, savanyúság, gyümölcs és forró tea volt az ünnepi étel, aminek a kiosztásában önkéntesként segített Nagy Ervin színművész is.

Nagyon fontos dolognak tartom emberközelből, testközelből megtapasztalni azt, hogy vannak olyan embertársaink, akik sokkal rosszabb körülmények között élnek, mint mi. A terepmunka ilyen szempontból nagyon fontos érzékenyítő hatású. Épp ezért hozom a gyerekemet is és most már a barátnőjét is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatal generációk evvel szembesüljenek – mondta el az egyik részvevő, Nagy Ervin színművész. Forró teát osztott Herendi Gábor filmrendező.

Az Ökumenikusoknak először segítek így ételt osztani. Hát én szeretem ezeket az eseményeket. Próbálok segíteni, jó érzés nekem is és jó érzés látni, hogy sok szerencsétlen ember ennyire rászorult ételre italra és egy kis melegség költözik a szívükbe .–mondta el a filmrendező. A kígyózó sorokban érkező rászorulók az egész sátrat megtöltötték, volt aki minden nap részt vett a segélyszervezet ebédjén.

Nagyon sokat számít, hogy kapunk. Nagyon sokat számít uram és egész héten jó volt az étel, megmondom őszintén. Tegnap a paprikás krumpli is. Én bevertem két adagot, kettőt elvittünk tartalékba. Muszáj – mondta el Szabó Attila.

Az Ökumenikus Segélyszervezet továbbra is várja a hívásokat a 1353-as telefonszámon, amivel 250 forintot ajánlhat fel bárki a rászorulók karácsonyi megsegítésére.