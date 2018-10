Lezárult a közszolgálati konzultáció, újra tárgyalnának a kormánnyal

„Aki természetesen nem sztrájkol, azt hagyni kell dolgozni.”

– Ezzel a mondattal kezdődött az önkormányzati dolgozók sztrájkja még januárban a 19. kerületi polgármesteri hivatalban. Országszerte több ezren nem vették fel a munkát, így tiltakozva azért, amiért több mint 10 éve nem történt béremelés a közel 100 ezer főt érintő szférában.

Szombaton a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) tagszervezetei tartottak sajtótájékoztatót, ahol a nemrég lezajlott közszolgálati konzultáció eredményeit ismertették. Péntek délig közel ötvenezren válaszoltak a szervezetek nyolc kérdésére.

„Ezt a kormánynak készítettük, konkrétan a tárgyalásokra ebből szeretnénk építkezni, erre szeretnénk hivatkozni. Tanultunk a kormánytól, a nemzeti konzultáció is így épül fel, ugyan így hivatkozik a kormányzat a döntései megalapozására. Mi is ezt szeretnénk tenni, és biztos vagyok benne hogy ennek az eredményét egy az egyben is, de a tárgyalások során is fel fogjuk használni” – nyilatkozta Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke.

A konzultációs kérdések között valójában konkrét javaslatok is szerepeltek, mint például a minimálbér 190 ezer, míg a szakmunkás bérminimum 247 ezer forintra emelése, valamint a diplomás bérminimum bevezetése a közszolgálatban, amelynek mértéke 30 százalékkal lenne magasabb, mint a szakmunkás bérminimum.

A válaszadók 96 százaléka szerint például a közszolgálati munkaerőhiányt csak jelentős, általános béremeléssel lehetne orvosolni.

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke szerint a kormányzat is tisztában van a jelentős munkaerőhiánnyal. „A kormány tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen leterhelt egy közszolgálati munkavállaló. Elkészült, a kormány elé kerül egy olyan tervezet, amely átrendezi a központi közigazgatásban a kormánytisztviselői, a háttérintézmények, a kormányhivatalok és az önkormányzati hivatalok munkavállalóinak a jogállását. Az első lépcsőt 2019 január 1-jén léptetik hatályba, addig el fogják fogadni az új jogállási törvényt” – nyilatkozta Bárdos Judit.

A szakszervezetek a követeléseikről ismét tárgyalni szeretnének a kormánnyal, ez erre vonatkozó levelüket a napokban Pintér Sándor belügyminiszternek is elküldték. Válasz még nem érkezett.