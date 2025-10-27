Keresés

2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Belföld

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

2025. október 27., hétfő 10:32 | MTI

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata, amelyre idén - rekordot döntve - 3857 pedagógus jelentkezett, majdnem kétszer annyian, mint tavaly - közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán megosztott videójában.

  • Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a jelentkezők száma önmagában is azt mutatja, mekkora értéket képvisel az a munka, amit a tanárok a tehetségek felkarolásáért végeznek nap mint nap. Ezért is terjesztették ki az idegennyelv-tanárokra és a szakképzésben oktatókra a pályázatot.

A Köbüki ösztöndíj célja, hogy elismerje és támogassa azokat a pedagógusokat, oktatókat, akik kiemelkedő tehetséggondozói munkát végeznek, vagy diákjaikat versenyekre készítik fel sikeresen

- fejtette ki az államtitkár, hozzáfűzve, az ösztöndíjjal szeretnék biztatni őket arra, hogy ezt az áldozatos munkát ne hagyják abba.

A beérkezett pályázatok most szakmai értékelésen esnek át, és az ösztöndíjak odaítéléséről ennek alapján születik döntés - jelezte.

Mint mondta, az értesítések hamarosan indulnak, és minden pályázó rövid időn belül megkapja a hivatalos visszajelzést.

"Köszönjük mindenkinek, aki idén is pályázott, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a pedagógusok elhivatottsága és szakmai munkája megkapja a méltó elismerést" - fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

