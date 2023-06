Lezárul a 2024-es költségvetés vitája az Országgyűlésben

Megosztás itt:

"Ez egy oligarchaköltségvetés, amelyik az orbáni inflációval semmit nem tud kezdeni" - így kezdte felszólalását a DK országgyűlési képviselője. A parlament ugyanis a csütörtöki napon vitázott a jövő évi költségvetésről.

"Az egész költségvetés, a Fidesz működési mechanizmusa nem más, mint egy színjáték, az a baj, hogy a szereplői az ország, és a díszlet pedig az orbáni infláció, amely minden szereplőt sújt" - fogalmazott a Gyurcsány-párt képviselője, aki szerint a kormány elengedte az önkormányzatok és a lakosság kezét is. Oláh Lajos kiemelte: szerinte az országnak csak akkor lehet esélye, ha Dobrev Klára lesz a miniszterelnök.

"Mi alapvetően nem értünk egyet azzal a társadalmi és gazdaságpolitikai filozófiával, amivel Önök az országot vezetik" - ezt már a Momentum képviselője mondta felszólalásában. Szabó Szabolcs több módosító javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek, azonban azt is hozzátette: szerinte semmi értelme most megtárgyalni a jövő évi költségvetést.

"Önök egy más dimenzióban élnek, egy virtuális világban, egy látszólagosan létező és álvalóságot teremtő világban" - mondta Hiszékeny Dezső. Az MSZP szerint Magyarországon senki sincs biztonságban, a jövő évi költségvetés pedig nem az emberek gyarapodásáról szól, hanem a hatalomról.

"Mind a fideszes, mind a kereszténydemokrata képviselőknek mondanám, hogy próbáljanak meg visszatérni a valóság mezejére" - Balassa Péter, a Jobbik képviselője szerint a 2024-es költségvetés nem a valós problémákra kínál megoldást.

"Ez az igazságtalanság költségvetése" - mondta az LMP frakcióvezető-helyettese. Kanász-Nagy Máté szerint az inflációs válság a kormány elhibázott gazdasági döntéseinek a következménye.

"A 2024-es költségvetés tervezete sajnos háborús időkben készült" - hívta fel a képviselők figyelmét Halász János. A Fidesz országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt években számtalan akadállyal kellett szembenéznie az országnak, és beszélt a szomszédunkban zajló háborúról is, amely évtizedek óta nem látott energiaválságot eredményezett egész Európában.

"Az országnak védelmi költségvetésre van szüksége. Meg kell védeni az ország biztonságát, az elmúlt évek eredményeit, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét. Az országgyűlésnek benyújtott most tárgyalt költségvetési tervezet fejezeteit átolvasva kijelenthetjük, hogy minden a magyar emberek védelmének biztosításához szükséges költség fedezete megtalálható benne" - hangsúlyozta Halász János.

A képviselők egyébként a jövő évi büdzsét kedd óta harmincórás időkeretben tárgyalják, a csütörtöki vitazárás során pedig hatórás időkeretben fejthetik ki álláspontjukat.