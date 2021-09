Lezárt akta – Kábítószert fogyasztott

A beoltottak száma több mint 5 millió 799 ezer, közülük 5 millió 512 ezer fő már a második oltását is megkapta. Egy beteg meghalt és újabb 247 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány negyedik hulláma - mondta Magyarország élőben című műsorunkban az országos háziorvosi kollegiális vezető. Békássy Szabolcs közölte: a praxisokat egyre többen keresik fel légúti panaszokkal. A magyar felnőtt lakosság 54 százaléka látná szívesen Orbán Viktort miniszterelnöki pozícióban, míg Karácsony Gergelyt csupán a választók 34 százaléka – derült ki a Századvég felméréséből. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője szerint megszüntetné a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatásokat Gyurcsány Ferenc DK-elnök és Karácsony Gergely főpolgármester, ha a baloldal ismét hatalomra kerülne. Bérrendezést és a szolgálati nyugdíjak visszaállítását ígérte a rendvédelmi dolgozóknak Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje. A Fidesz szerint Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje hiába próbálja megtéveszteni az embereket, mert a Gyurcsány-féle baloldal nem változott, soha nem becsülte meg a rendvédelmi dolgozókat. A hétvégén Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos településén megkezdi az aláírások gyűjtését a Fidesz a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petícióhoz - jelentette be Csöbör Katalin, a párt miskolci országgyűlési képviselője. Élesen kritizálta az atlétikai világbajnokság fővárosi vétóját a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. A szervezet azt írta: megértik, hogy jövőre választások vannak Magyarországon, de remélik az esemény nem válik politikai futballá. Szabados Gábor sportközgazdász azt mondta a Hír TV-nek, hogy a presztízs veszteségen kívül anyagilag is rosszul járna Budapest, ha elmaradna a világesemény. Újabb átgondolatlan költségekbe verte magát a Fővárosi Közgyűlés a 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedésével - mutat rá a Világgazdaság. Elképesztő hamisság, amikor pont a baloldaliak izgulnak az általuk eladósított családokért, és felfoghatatlan hazugság, amikor mást tesznek felelőssé a 2010 előtti devizacsapdáért - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Szeptemberben Magyarországra figyel majd a világ a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, valamint a Budapesti Demográfiai Csúcs és a vadászati kiállítás miatt, mert ezek az események sokak érdeklődését felkeltik - mondta Novák Katalin. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint idén és jövőre az adócsökkentések összege elérheti az 1500 milliárd forintot. A koronavírus-járvány utáni leállásokat követően most már látszik, hogy kezd magához térni a magyarországi kiskereskedelem, amelynek forgalma júliusban 3 százalékkal növekedett a múlt év hasonló időszakához képest - mondta Cseresnyés Péter államtitkár. A technológiai fejlődés miatt gyorsan változó munkaerőpiaci igényekkel indokolta a felnőttképzési támogatás meghirdetését György László államtitkár a Kossuth Rádióban. Idén is támogatja a kormány a gyerekek étkezését a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Hatalmas az érdeklődés az önkéntes katonai szolgálat iránt. Augusztus 31-ig, az eredetileg 400-as kerettel tervezett szolgálatra csaknem 700-an jelentkeztek - írta a honvedelem.hu. „Mindenütt, ahol megerősítjük a magyar közösségeket, egy csöppnyi Magyarországot éltetünk tovább” - jelentette ki Potápi Árpád János államtitkár a felvidéki Gútán. Komoly, néha kemény hangú, néha szenvedélyes vita zajlott az afganisztáni helyzetről, de az Európai Unió egyes tagországai és a brüsszeli intézmények sajnos újra a 2015-ös pályára álltak rá - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Szlovéniában. Több mint 300 tálib harcos vesztette életét a pandzsír-völgyi ellenállókkal vívott harcokban. A radikálisok két irányból próbáltak betörni, a velük szemben álló erők által uralt afganisztáni térségbe, de az offenzívát visszaverték. Az Afganisztánban hatalomra került tálibok Dohában tárgyaltak a brit miniszterelnök afganisztáni különmegbízottjával, Simon Gasszal - közölte a tálibok szóvivője. A pakisztáni iszlamista fegyveres csoportok fokozták támadásaikat a biztonsági erők ellen. 23 mianmari katonát öltek meg a Nemzeti Demokratikus Hadseregek Szövetsége nevű lázadószervezet harcosai a kínai határ közelében - közölte a szervezet. A világon 219 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,5 millió. Horvátországban és Szlovéniában is nőtt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt hetihez képest. Az oltatlanok járványává alakult a koronavírus-világjárvány Németországban, ezért minél könnyebben hozzáférhetővé kell tenni a vakcinát, hogy ne legyen szükség újabb korlátozásokra ősszel - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. A koronavírus okozta betegség, a Covid-19 elleni védőoltás kötelezővé tételé kezdeményezi Mario Draghi olasz miniszterelnök. Második esélyt adnak Görögországban a koronavírus ellen még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak, hogy immunizáltassák magukat, az állásukból már felfüggesztett emberek pedig visszatérhetnek munkájukhoz. Az Európai Uniónak fel kell hagynia azzal a szemlélettel, hogy „egy kis pénzzel” meg tudja oldani a migrációs helyzetet, és Törökország feltartóztatja az illegális bevándorlókat - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Lettország 37 kilométer hosszú szögesdrótkerítés építésébe kezd a lett-fehérorosz határon a következő napokban - jelentette be a lett belügyminiszter. Egy palesztin meghalt, tizenöt megsebesült a gázai határon palesztinok és izraeli katonák között kitört összecsapásokban. Izrael rakétákat lőtt ki Damaszkusz környéki célpontokra, de a lövedékek többségét a szíriai rakétaelhárító rendszerek megsemmisítették - jelentette a szíriai állami média. Több mint 60 fegyveres vesztette életét az elmúlt két napban az Észak-Jemenben zajló harcokban. Késsel megsebesített legalább hat embert egy férfi az új-zélandi Auckland egyik bevásárlóközpontjában, a támadót a rendőrök lelőtték. Jacinda Ardern miniszterelnök terrortámadásnak nevezte a késelést. Nem indul újra a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnöki posztjáért Szuga Josihide japán miniszterelnök, aki a japán sajtó egybehangzó híradásai szerint ezzel a miniszterelnöki posztról is távozni fog. Teherautóval ütközött egy autóbusz Mexikó északi részén, Sonora államban, a balesetben 16 ember meghalt és 22-en megsérültek. Tizenkét ember meghalt és 4400-an megbetegedtek a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén, miután a szomszédos Angola egyik gyémántbányájából júliusban mérgező zagy ömlött a Tshikapa folyóba. Hatvanmillió dollár értékű kokainnal a fedélzetén tartóztattak fel a kolumbiai hatóságok egy tengeralattjárót a latin-amerikai ország partjainak közelében. Két csoportban huszonhat határsértőt és két embercsempészt tartóztattak föl a rendőrök Apostagnál és Bácsalmásnál. Költségvetési csalás miatt nyomoz a Cseh Katalin-ügyben a NAV. Külföldről beszerzett digitális bizonyítékok alapozzák meg Czeglédy Csaba új gyanúsítását - mondta a Hír TV-nek Budai Gyula. Ennek ellenére a DK-s politikus továbbra is tagadja, hogy ő lenne az Ördög ügyvédje. A 3-as metró felújítási munkálatai miatt a szeptemberi hétvégéken a szerelvények egész nap Újpest-központ és a Lehel tér között járnak, míg a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között pótlóbusszal lehet utazni - közölte a BKK. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idejére Budapestre, illetve Esztergomra és Dorogra. A kajakos Kiss Péter Pál aranyérmet szerzett 200 méteren a tokiói paralimpián, ugyanebben a számban Juhász Tamás hatodik lett. Pap Bianka ezüstérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a tokiói paralimpián. A magyar labdarúgó-válogatott 4:0-ra kikapott a nyári Európa-bajnokságon döntős angol csapattól a Puskás Arénában. Az Angol Labdarúgó Szövetség a nemzetközi szövetséghez fordul a magyar-angol világbajnoki selejtezőn tapasztalt rasszista szurkolói incidensek miatt. Fucsovics Márton párosban is az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Holland Nagydíj második szabadedzésén.