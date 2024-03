Lezárják az autósok előtt a hétvégi közlekedést, a pesti rakpart egy jelentős részén október 23-ig + videó

Megosztás itt:

Andorfi Mirkó, a HírTV tudósítója így számolt be a helyzetről: "Bicikliző felnőttek, fiatalok és gyerekek, valamint a járdán sétáló gyalogosok jellemzik a rakpart forgalmát a március 15-i hétvégén. A lezárás egészen a Margit hídtól, az irány utcáig tart, de nem csak ezen a hétvégén, hanem az elkövetkezendő hétvégéken is, egészen október 23-ig."

Már tavaly sem voltak sokan azok, akik a hétvégék alkalmával látogatták volna a lezárt pesti rakpartot. De nem ez az egyetlen intézkedés, ami megnehezíti a Budapesti autósok életét. A Váci és Üllői úton a buszsávból alakítottak ki védett kerékpársávokat.

Korábban, az Országos Mentőszolgálat szóvivője hívta fel a figyelmet arra, hogy a kihelyezett oszlopok nagyban megnehezítik a mentősök dolgát. Azóta több helyen, például a Nagyvárad tér és a Klinikák között is kihelyezték a cölöpöket.

A baloldali városvezetés Újlipótváros több egyirányú utcájában is kerékpárutakat jelölt ki. Itt a kerékpárosok az autókkal szemben is haladhatnak, időnként önmagukat is veszélybe sodorva.

A III. kerületben is fokozódott a közlekedési káosz. Az Árpád fejedelem útja két szélén is biciklisávokat hoztak létre, ahol a kerekezőktől centikre haladnak el az autók. Miközben néhány méterrel arrébb, az autóktól távol már létezik egy kényelmes és biztonságos bicikliút.