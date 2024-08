Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten

Navracsics Tibor: Szent István hagyatéka, egyház-, állam- és közösségteremtés volt egyszerre

Navracsics Tibor kiemelte: Magyarország is akkor tud erős maradni a jövőben is, ha összetartó közösségekből áll; a gyengéket is segítik, és "nem hagyjuk magunkat eltéríteni álproblémákkal, álvitákkal".