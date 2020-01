Levélben írták le a gyöngyöspatai tanárok, hogy mi is zajlik az iskolában

Megerősítették a Röszkei Közúti Határátkelőhely védelmét. Új, erősebb drótkerítést telepítettek és a rendvédelmi dolgozók számát is növelték. Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet igazgatója a Hír Tv-nek azt mondta: az illegális bevándorlók támadásából jól látszik, hogy nincs veszteni valójuk, ezért veszélyesek. Lehetnek újabb áttörési kísérletek a déli határszakaszon - mondta a Hír TV-nek Georg Spöttle. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezért szükség van titkosszolgálati eszközök bevetésére is. Verbálisan és fizikálisan is bántalmazták a roma diákok a gyöngyöspatai iskolában tanító pedagógusokat - ez derült ki abból a levélből, amit a kisvárosi iskola tanári kara juttatott el a Hír Tv-hez. A pedagógusok eddig még nem adtak interjút, mert félnek a településen élő romáktól - levelükből kiderült az is, hogy többször megfenyegették őket. Niedermüller Péter, a DK alelnökének közéletből való távozására szólított fel Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a VII. kerületi polgármester rasszista, kereszténygyűlölő kijelentései vállalhatatlanok. Csütörtökön délután 5 órára tüntetést is szerveznek az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal elé és várják azokat, akik kiállnak önmagukért, Magyarországért és a keresztény Európáért. Tiltakozik a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az ellen, hogy a magyarok jelentős részét valaki rémisztő képződménynek nevezzék - így reagált Novák Katalin a DK-s Niedermüller Péter kijelentésére. Novák Katalin azt mondta: sok gyűlölködést hallott már ellenzéki politikusoktól, volt, aki patkányoknak minősítette a Fidesz szavazóit, de meglepte, hogy valaki ilyen megvetéssel beszél az emberek egy jelentős csoportjáról. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait megdöbbentette, hogy 2020-ban Magyarországon keresztény embereket bélyegeznek meg a hitük miatt. A Civil Összefogás Fórum szerint Niedermüller Péter legújabb fellépésével széles nyilvánosság elé tárta az ellenzék által elfogadott, DK által szentesített politikai filozófiát. Módosította Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a Fővárosi Közgyűlés. Áttekinti a Lánchíd rekonstrukciójára vonatkozó terveket és a közbeszerzési kiírás feltételeit a főváros a beruházás költségeinek csökkentése érdekében. A kormány a Lánchíd felújítására hatmilliárd forintot ígért Tarlós Istvánnak - amikor ő volt a főpolgármester, és ezt az összeget tartja - közölte Fürjes Balázs kormánybiztos. Új cégvezetőkről döntött a Fővárosi Közgyűlés: a Budapest Film Zrt. igazgatója Liszka Tamás, a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. vezetője Faix Csaba lesz február elsejétől. Szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten - döntött a Fővárosi Közgyűlés. Két speciális, nyitott inkubátort adott át szívbeteg gyerekek kezelésére és gyógyítására a Fiatal Családosok Klubja a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában. A külföldi nyelvi kurzusokon való részvételre 140 ezer tanuló jogosult – mondta Bartos Mónika, a külföldi nyelvi kurzusokért felelős miniszteri biztos a Magyar Nemzetnek. A 2010-es kormányváltáshoz képest 840 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon - közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor elmondta: 2019-ben több mint 4 ,5 millióan dolgoztak, a munkanélküliek aránya 3,3%-ra csökkent, a foglalkoztatási ráta pedig 70% fölé nőtt. Ilyen magas foglalkoztatási szintet még nem mért a Központi Statisztikai Hivatal, mint a tavalyi negyedik negyedévben - mondta Bodó Sándor államtitkár a legfrissebb adatokat értékelve. Mintegy 11 ezer hektárnyi új erdő létrehozásához járulhat hozzá a közeljövőben a Vidékfejlesztési program - az elmúlt években közel 6500 hektáron valósultak meg telepítések - írta a Magyar Nemzet. Eredményesen zárta Magyarország a magas kamatozású dollárkötvények visszavásárlását, a tranzakcióval a következő években több mint 42 milliárd forint kamatmegtakarítást ér el az állam - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz szombaton a Kohézió Barátai csoport következő, kormányfői szintű ülésén, amelyet február elsején tartanak a portugáliai Beja városában - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. 132-re emelkedett Kínában a tüdőgyulladást okozó koronavírus miatt elhunytak száma, azaz egy nap alatt további 25 beteg halt meg - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Négyre emelkedett Németországban és Franciaországban is a bizonyítottan koronavírussal fertőzöttek száma. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében megkezdte a Kínából hazatérő összes orosz turista kivizsgálását a repülőtereken az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet - közölte az Interfax hírügynökség. Több százezren írtak már alá Dél-Koreában és Malajziában olyan petíciót, amelynek a támogatói azt követelik, hogy átmenetileg ne engedjék be országaikba a kínai turistákat az új típusú koronavírus okozta járvány miatt. Ausztrál kutatóknak elsőként sikerült laboratóriumi körülmények között előállítaniuk az új típusú koronavírust Kínán kívül - írta a BBC hírportálja. Az ausztrál szakemberek megosztják eredményeiket az Egészségügyi Világszervezettel annak reményében, hogy ez segíthet a fertőzöttek diagnosztizálásában és kezelésében. Tim Barrow, az Egyesült Királyság Európai Unió mellé rendelt állandó képviseletének vezetője letétbe helyezte a brit EU-tagság megszűnéséről szóló megállapodást brit részről megerősítő ratifikációs okmányt az Európai Unió Tanácsánál Brüsszelben. Az Európai Parlament jóváhagyta Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről szóló megállapodást. Leszavazta a bolgár parlament az ellenzéki szocialisták bizalmatlansági indítványát a jobbközép koalíciós kormány leváltására, amely környezetvédelmi politikája miatt került válságba. Franciaország jelezte, hogy a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kétállami megoldására van szükség az izraeli-palesztin konfliktus rendezésében. A Donald Trump amerikai elnök által bemutatott közel-keleti béketerv eltékozolja a palesztinok jogainak nagy részét, emellett a javaslat túl nagy kompromisszumot vár el tőlük - reagált a tervre Ahmed Abul Geit, az Arab Liga főtitkára. Teljesen elfogadhatatlan, hogy Jeruzsálemet Izraelnek adná az a közel-keleti béketerv, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. Naftali Bennett jobboldali izraeli védelmi miniszter a ciszjordániai zsidó telepek azonnali annektálását követelte, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok ismertette közel-keleti béketervét. Harminckilenc embert öltek meg szombaton a Burkina Faso északi részén fekvő Silgadji településen elkövetett terrortámadásban - közölte a nyugat-afrikai állam kormányzata. Tűz oltásában segédkező katonai helikopter okozott újabb bozóttüzet Ausztráliában. A gépnek a leszállást jelző reflektora lobbantotta lángra a kiszáradt füvet a főváros közelében. Őrizetbe vett és kihallgatott az orosz Nyomozó Bizottság Moszkvában öt leszerelt rendőrt, akik nyáron megpróbálták kábítószerügybe keverni Ivan Golunov ellenzéki újságírót. Ismét sztrájkolnak a teherfuvarozók a magas útdíjak miatt Szlovákiában, emiatt több helyen korlátozták a határátkelőhelyek forgalmát. Újabb 60 műholdat szállított földkörüli pályára az amerikai SpaceX vállalat egyik Falcon 9 típusú rakétája. Határzár tiltott átlépése miatt öt migráns ellen indult büntetőeljárás, miután kedd hajnalban Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át illegálisan jutottak be Magyarország területére - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Kisiklott egy személyvonat Barcs és Pécs között, Barcs-felső állomás közelében - nem sérült meg senki. Mentő vitte kórházba a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről egy Kínából érkező gép elsőtisztjét - tudta meg a Magyar Hang. A tisztet leszálláskor egy orvos megvizsgálta, de koronavírus gyanúja nem merült fel. Átlépte a járványküszöböt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma január negyedik hetében - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Teljes látogatási tilalmat rendeltek el csütörtöktől az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók számának megnövekedése miatt az egri Markhot Ferenc kórházban. Magyarországon nincs koronavírusos beteg - jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic alkotta női páros bejutott a döntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Férfi röplabda Challenge Kupa: Pénzügyőr SE - BDO Volley Haasrode Leuven (belga) 3:1 Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített speciális SUP-pal a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt egy kabin nélküli vízi járművel. A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság tartalék versenyhelyszínének is számító multifunkcionális sportcsarnok alapkövét tették le Tatabányán - a 24 milliárd forintért épülő létesítmény 6058 férőhelyes lesz.