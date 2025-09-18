Ferencz Orsolya: "Ennek a kérdésnek a tisztázása azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos egy olyan kérdésben amikor valaki közszereplővé válva közbizalmat kér a választópolgároktól. Ennek az ügynek a részeként megkérdeztem hivatalosan mint országgyűlési képviselő a MOME intézmény vezetőjét a rektort, hogy legyen kedves és ezekkel kapcsolatban adjon megnyugtató választ a nyitott kérdésekre."
Levélben fordult a MOME rektorához a Fidesz országgyűlési képviselője Balázs András ügyében + videó
2025. szeptember 18., csütörtök 15:00 | HírTV