Levélben fordult a MOME rektorához a Fidesz országgyűlési képviselője Balázs András ügyében + videó

Ferencz Orsolya: "Ennek a kérdésnek a tisztázása azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos egy olyan kérdésben amikor valaki közszereplővé válva közbizalmat kér a választópolgároktól. Ennek az ügynek a részeként megkérdeztem hivatalosan mint országgyűlési képviselő a MOME intézmény vezetőjét a rektort, hogy legyen kedves és ezekkel kapcsolatban adjon megnyugtató választ a nyitott kérdésekre."