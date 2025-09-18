Keresés

Belföld

Levélben fordult a MOME rektorához a Fidesz országgyűlési képviselője Balázs András ügyében + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 15:00 | HírTV

A témában Ferencz Orsolya, a Fidesz országgyűlési képviselője foglalt állást.

  • Levélben fordult a MOME rektorához a Fidesz országgyűlési képviselője Balázs András ügyében + videó

Ferencz Orsolya: "Ennek a kérdésnek a tisztázása azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos egy olyan kérdésben amikor valaki közszereplővé válva közbizalmat kér a választópolgároktól. Ennek az ügynek a részeként megkérdeztem hivatalosan mint országgyűlési képviselő a MOME intézmény vezetőjét a rektort, hogy legyen kedves és ezekkel kapcsolatban adjon megnyugtató választ a nyitott kérdésekre."

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

