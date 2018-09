Levágott fül az ablakban

2018. SZEPTEMBER 23., VASÁRNAP KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST: BIHARTORDÁN POLGÁRMESTERT, KELEVÍZEN POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET IS VÁLASZTANAK. SZÁJER JÓZSEF EP-KÉPVISELÕ (FIDESZ): CSAK ODA KELLENE TÖBB UNIÓS HATÁRÕRT KÜLDENI, AHOL KÉPTELENEK MEGVÉDENI SAJÁT HATÁRAIKAT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A KLÍMAVÁLTOZÁS MIATT A JELENLEGINÉL NAGYSÁGRENDEKKEL NAGYOBB MIGRÁCIÓ VÁRHATÓ. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: AZ ELLENZÉK ÖNMAGÁBAN KEVÉS, CSAK A NÉP SEGÍTHET MEGDÖNTENI ORBÁN VIKTOR RENDSZERÉT. AZ LMP SZERINT A MAGYAR KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉS TAGADÁSÁVAL A MIGRÁCIÓ EURÓPAI SZINTÛ KEZELÉSÉBÕL MARADT KI. FIDESZ: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ERÕK SZERETNÉK FÉLREÁLLÍTANI A MIGRÁCIÓ ÚTJÁBÓL MAGYARORSZÁGOT. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍTOTT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FÕVÁROSI FÕPOLGÁRMESTERT A JÖVÕBEN IS KÖZVETLENÜL VÁLASSZÁK. A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATI JAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. A KÉT HETE MEGGYILKOLT BORÁSZRA EMLÉKEZETT A MI HAZÁNK MOZGALOM BADACSONYTOMAJON. KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER: NEM KULTÚRHARC ZAJLIK MAGYARORSZÁGON, HANEM KÜLÖNBÖZÕ VÉLEMÉNYEK CSAPNAK ÖSSZE HÍR TV, P9. A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG A KORMÁNY CSALÁDPOLITIKÁJA MELLETT ÁLL - JELENTETTE KI PÓTÁPI ÁRPÁD A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. A BÛNÖS CÍMÛ ALKOTÁS KAPTA A FÕDÍJAT A MISKOLCI CINEFEST FILMFESZTIVÁLON. SÚLYOSAN MEGSEBESÍTETT EGY MEZÕN DOLGOZÓ 53 ÉVES FÉRFIT EGY MEDVE A SZÉKELYFÖLDI CSÍKSZENTKIRÁLY HATÁRÁBAN MASZOL.RO. AZ RMDSZ ARRA BUZDÍTJA SZIMPATIZÁNSAIT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A CSALÁD ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON. A VATIKÁN ÉS KÍNA TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ "ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁST" KÖTÖTT A KÍNAI KATOLIKUS PÜSPÖKÖK KINEVEZÉSÉRÕL. OROSZORSZÁGBAN TÖBB NAGYVÁROSBAN IS TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KORMÁNY NYUGDÍJKORHATÁR-EMELÉSE ELLEN. NAGY EREJÛ TORNÁDÓ SÖPÖRT VÉGIG KANADA FÕVÁROSÁN, 150 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL. A HATÓSÁGOK ELFOGTÁK AZT A FIATALT, AKI 3 HÓNAPJA A FACEBOOKON FENYEGETTE MEG MERÉNYLETTEL DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT. ELFOGTÁK BRAZÍLIÁBAN A HEZBOLLAH FELTÉTELEZETT PÉNZÜGYI SZAKÉRTÕJÉT. ISMERETLEN FEGYVERESEK TÜZET NYITOTTAK EGY KATONAI PARÁDÉN AZ IRÁNI AHVÁZ VÁROSÁBAN, 24 EMBER MEGHALT, TÖBB MINT ÖTVENEN MEGSEBESÜLTEK. A LÖVÖLDÖZÉST AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA. NYOLC GYEREK MEGHALT, ÉS HETEN MEGSEBESÜLTEK AKNAROBBANÁSBAN AZ ÉSZAK-AFGANISZTÁNI FARJÁB TARTOMÁNYBAN. ELSÜLLYEDT EGY SZÍRIAI MENEKÜLTEKET SZÁLLÍTÓ HAJÓ LIBANON PARTJAINÁL, HÁROM TUCATNYI EMBERT KIMENTETTEK, DE EGY GYEREK VÍZBE FULLADT. ENSZ: A HÁBORÚ SÚJTOTTA JEMENBEN MÁR HIÁBAVALÓNAK TÛNIK AZ ÉHÍNSÉG ELLENI KÜZDELEM. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK CHILÉBEN A PINOCHET-DIKTATÚRA HÚSZ VOLT TITKOSÜGYNÖKÉT. ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ GALGAHÉVÍZEN, A BALESETBEN A SOFÕR MEGSÉRÜLT. ÁROKBA CSAPÓDOTT, MAJD KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 66-OS ÚT SZENTBALÁZSI SZAKASZÁN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY MOZDONY HERNÁDSZURDOKON, A KLAPKA UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL, A VASÚTI KÖZLEKEDÉS SZÜNETEL. VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HERNÁDKAKON, EGY KISGYEMREK ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 84-ES FÕÚTON ZSÉDENY TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK.