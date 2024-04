Leuralta a közös EP-listát a Demokratikus Koalíció + videó

Megosztás itt:

„Azt gondolom, ha el tudunk indulni egy választáson jó jelölttel, jó kampánnyal és egy erős zöld programmal, tudunk masszívan 5% fölötti, 10% körüli eredményeket elérni. Magyarország készen áll egy erős zöld pártra.”

– Ezt Tordai Bence mondta a Magyar Nemzetnek még 2022 júliusában. A Párbeszéd társelnöke egy évvel később, 2023 márciusában szintén a Magyar Nemzetnek megismételte korábbi kijelentését, azzal kiegészítve, hogy a 2024-es EP választáson két mandátumra is számítanak. A pártot sok kritika érte már amiatt, hogy nagyon alacsony a támogatottsága mégis rendszeresen bekerül az Országgyűlésbe, úgy, hogy önállóan még soha nem indult el választáson. Tordai Bence most úgy tűnik hiába nyilatkozott optimistán, mégsem mérettetik meg magukat a mostani választásokon is. A mostani megállapodás értelmében az EP-listát Dobrev Klára fogja vezetni. Sőt, a közös EP-lista első négy helyén a Demokratikus Koalíció képviselői foglalnak helyet, az ötödik hely a Magyar Szocialista Párté, a hatodik pedig ismét a DK-é lett, Karácsony Gergely pártja pedig mindössze a hetedik helyet kapta meg a sorban. A megállapodás nem csak az önkormányzati és az európai parlamenti választásokra vonatkozik, hanem a 2026-os országgyűlési választára is.

Ungár Péter, az LMP társelnöke most arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy Dobrev Klára ezt az összefogást úgy jelentette be, hogy a kormányváltásra szerződött, azonban most júniusban nem a kormányváltásról szavazunk, tehát aki a választás tétjében nem mond igazat, az nem jó szövetséget köt. Ungár a Párbeszédnek is odaszúrt, hiszen külön hangsúlyozta, hogy a pártok alapvetően arra alakultak, hogy elinduljanak a választáson.

Nem volt sokkal pozitívabb a véleménye Gyöngyösi Mártonnak sem. A Jobbik elnöke kifejezetten rossz városvezetőnek tartja Karácsony Gergelyt, éppen ezért indítanak önálló főpolgármester-jelöltet. Gyöngyösi a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben is kritizálta Karácsonyt. Szerinte azzal, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd összefogott, összenőtt ami összetartozik. A Magyar Nemzet riportere emlékeztette Gyöngyösit arra, hogy korábban ők is összefogtak Gyurcsány Ferencékkel, de a politikus szerint az az összefogás csak egy szövetségről szólt.

A Magyar Nemzet kíváncsi volt a Momentum álláspontjára is, Tóth Endre de a párt országgyűlési képviselője csak azt ismételgette, amit évek óta ismételgetnek, mondván propagandának nem nyilatkoznak.

Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője viszont azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben keményen dolgoztak azon, hogy létrejöjjön a három párt közötti összefogás, amivel kapcsolatban nagyon optimista. A politikus meglátása szerint ennek köszönhetően több képviselői mandátumhoz fognak jutni, több polgármesterük lesz és a Fővárosi Közgyűlésben is magasabb számban fogják képviseltetni magukat.

A Magyar Nemzet a témában szerette volna megkérdezni Karácsony Gergelyt is, azonban a sajtóosztályára napi szinten eljuttatott írásos megkeresésre eddig nem érkezett válaszlevél.