Létrehozták a technológia területén dolgozó nők szervezetét

A kormány döntése értelmében életbe léptek a március 22-ig tartó szigorított védelmi intézkedések, amelyeket a koronavírus-járvány harmadik hullámában a fertőzésszámok csökkentése érdekében hozott meg a kabinet. 2696 az új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 468 713-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 988 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint egymillió ember megkapta a védőoltást. Magyarország átoltottsága lakosságarányosan a második helyen áll az Európai Unióban - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: egyetlenegy napot nem hagynak ki az oltásban, és az országba érkezett minden vakcinát beadják az embereknek. A következő napokban is folytatják az oltásokat és újabb vakcinaszállítmányok is érkeznek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz felszólítja a főváros vezetését, hogy fizesse vissza a vendéglátósoknak a tőlük iparűzési adóelőlegként elvett pénzt, amit a koronavírus-járvány miatt a kormány bértámogatásra folyósított számukra - mondta Láng Zsolt a Kossuth Rádióban. A főváros balliberális vezetése alig több mint egy év alatt 117 milliárd forintnyi vagyon lapátolt ki az önkormányzat költségvetéséből, miközben semmilyen fejlesztés nem történt - jelentette ki a Volner Párt elnöke. A kormány az elmúlt tíz évben számos olyan döntést hozott, amely hozzájárult a nők lehetőségeinek, választási szabadságának bővüléséhez, munkájuk megbecsüléséhez - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszteri hivatal. Nőnek lenni a történelem során mindig bátor vállalkozás volt - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit kiemelte: így volt ez akkor is, amikor a nők az egyenlő bérekért és a választójogért szálltak síkra, és napjainkban is, amikor a választás szabadságát már élvezve kell zsonglőrködni a család és a munka között. Ferenc pápa Magyarországra látogat és részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén - közölte Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Első pillanatra úgy tűnhet, hogy a magyar gazdaság újraindítása csak annyit jelent, hogy kinyitnak azok, akik korábban bezártak, de valójában több újraindításra is szükség van - mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Már igényelhetik a jogosult vállalkozások és egyesületek a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt az MFB Pontok hálózatában - közölte a Magyar Fejlesztési Bank. „A home office alkalmazása is segíti a járvány megfékezését, ezért arra kérjük a cégeket, hogy tegyék lehetővé munkatársaik számára az otthoni munkavégzést” - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A régióban több helyen is támogatják az otthoni munkavégzést, Magyarország az elsők között tette lehetővé meghatározott összegig a home office adómentes támogatását - derül ki a Niveus Consulting Group és nemzetközi hálózatának régiós összehasonlításából. A Rákóczi Szövetség idén is arra kéri a külhoni magyar családokat, hogy válasszanak iskolaköteles gyermeküknek magyar iskolát. Csaknem fél évszázadnyi kísérletezés után négy magyar és egy svéd kutatónak az eddig mért adatok elemzése alapján sikerült bizonyítania egy rendkívül tünékeny részecske, az Odderon régóta feltételezett létezését. Két súlyos, egyértelműen a szervezett bűnözéshez kapcsolódó hátterű biztonsági kihívással néz szembe a világ, az illegális migrációval és a növekvő drogfogyasztással, márpedig Brüsszel egyik ellen sem lép fel kellő mértékben - mondta Szijjártó Péter. A világon 116,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve meghaladja a 400-at az új koronavírus okozta megbetegedések száma hét nap átlagában. A regisztráció március 1-jei elindítását követő öt napban Ukrajnában 155 ezren iratkoztak fel koronavírus elleni védőoltásra - közölte Denisz Smihal miniszterelnök, miközben kevesebb mint 18 ezren kapták meg az oltást. Észak-Macedónia is engedélyezte az orosz Szputnyik V védőoltás alkalmazását a koronavírus-járvány elleni harcban, és már meg is érkezett az első adag orosz vakcinaszállítmány az országba. Ismét szigorítják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat Olaszország több tartományában, miközben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret. Tavaly nyár óta nem mért mélypontra csökkent a Covid-19 betegség okozta halálozások száma Nagy-Britanniában. Kéthavi távoktatás után megnyíltak az általános és a középiskolák Angliában. Ezzel egy időben életbe lépett az a kormányrendelet, amelynek értelmében az Angliában élőknek írásban indokolniuk kell utazásuk célját, ha külföldre akarnak utazni. Államcsínykísérletnek nevezte a szerb államfő illegális lehallgatását Ana Brnabic miniszterelnök. Olaszországban azonosították a 2015-ös párizsi terrortámadások elkövetői mögött húzódó dzsihadista szervezet egyik tagját, aki kapcsolatban állt az elkövetőkkel - közölték a helyi hatóságok. Rendeletet írt alá a szavazati jog gyakorlásának megkönnyítéséről Joe Biden amerikai elnök. Mianmarban ismét éles lőszerrel lőttek a tüntető tömegbe a biztonsági erők, szemtanúk szerint legalább két ember meghalt, hárman súlyosan megsebesültek. Az afgán kormány és a tálib lázadók között megrekedt békefolyamat újraindítására tett javaslatokat Asraf Gáni afgán elnöknek küldött levelében Antony Blinken amerikai külügyminiszter - jelentette az afganisztáni TOLONews nevű hírcsatorna. A Repubblica című olasz lap értesülése szerint egyes nem kormányzati szervezetek esetében fennáll a gyanú, hogy a Földközi-tengeren végzett mentési műveleteket az embercsempészekkel egyeztették. Több mint háromszáz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Több késszúrással megölte élettársát egy 43 éves nő Tiszavárkonyban - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 57 éves férfi ellen, aki elhurcolta és megölte volt élettársát 15 évvel ezelőtt Szentesen. A vádhatóság életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Öt tonna illegális fémhulladékot foglaltak le pénzügyőrök Pécsen. Megkezdődött és egész héten tart a fokozott ellenőrzés az utakon - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az óvodák és az iskolák ideiglenes bezárása miatt szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang ezüstérmet szerzett 1000 méteren a rövidpályás-gyorskorcsolyázók világbajnokságán, a hollandiai Dordrechtben. Babos Tímea odalán Veronika Kugyermetovával bejutott a második fordulóba a dubaji keménypályás női tenisztorna páros versenyében. Magyarország rendezi az öttusa világkupa-sorozat döntőjét - határozott a sportág nemzetközi szövetsége. A közvetlen élcsoportban nem történt változás a múlt hetet követően a női teniszezők világranglistáján. A legjobb magyar, Babos Tímea egy helyet rontva a 106. A rotterdami tornán döntős Fucsovics Márton 13 helyet javítva a 46. pozícióba jött fel a férfi teniszezők világranglistáján. A nőknél Erdélyi Zsófia, a férfiaknál Jenkei Péter nyerte meg a maratonfutók országos bajnokságát.