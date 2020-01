Letiltotta az Informátor videóját a Facebook

Szükség van a szegregációra, a gyöngyöspatai kártérítés pedig elfogadhatatlan. erről beszélt a Mi hazánk Mozgalom Elnöke híradónknak. Toroczkai László azt mondta: elkülönítve kell tanítani azokat, akik akadályozzák az oktatást. A százmillió forint nem jelent valódi rehabilitációt a gyöngyöspatai romák számára - mondta Forgács István romaügyi szakértő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Forgács szerint ezt az összeget a fiatalok felzárkóztatására kellene fordítani. Törvény-módosítással vetne véget a magyarországi börtön-biznisznek az igazságügyi miniszter. Varga Judit a Hír TV Magyarország élőben című műsorában az mondta: az ezzel kapcsolatos jogszabály-változás akár már februárban a parlament elé kerülhet. Titkolja Magyar György, hogy mennyit keresett a börtönbizniszen - ezt írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a Soros-hálózathoz köthető radikális jogvédők által elindított 10 milliárd forintos kártérítési biznisz egyik haszonélvezője a Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda lehetett. Jónak véli a szakmai párbeszédet a kormány és az igazságszolgáltatás között Darák Péter, a Kúria elnöke, aki joggyakorlat-elemző csoport felállítását rendelte el a fogvatartottak kártalanítási eljárásainak vizsgálatára. Nemcsak a Szeviép-ügyet de a Czeglédi-ügyet is az összeférhetetlenégi botrányba keveredett bírónő tárgyalja - írja a Pesti Srácok. Nóvé Ágnes ellen már fegyelmi eljárás folyik a Szeviép ügyben való szerepe miatt. Most kiderült családi építőipari cégükön keresztül beszállítója a Botka vezette önkormányzatnak is. Ez pedig a hatmilliárdos adócsalással vádolt Czeglédy ügyében felvetheti az összeférhetetlenségét. Nem tudja kifizetni Gyöngyöspata önkormányzata a több mint 82 milliós szegregációs kártérítést a 60 cigány származású diák családjának. Erről a térség kormánypárti országgyűlési képviselője beszélt. Horváth László elmondta: a városnak nincsen ennyi pénze. Legyen bűncselekmény a hálapénz elfogadása - ezt szeretné elérni a Magyar Orvosi Kamara azt követően, hogy a magyar kormány a visegrádi négyek szintjére emeli a hazai orvos béreket - írja a Magyar Nemzet. A gazdaság legyen magyar, zöld és high tech - összegezte a kormány legfőbb gazdasági elképzeléseit Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. A kormány célja a magyar vállalkozások megerősítése, ezt szolgálja a kis- és középvállalkozások stratégiája is - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Megötszöröződött a magyarországi nemzetiségek támogatása 2010 és 2020 között - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezni fogja az Országgyűlésben a trianoni békediktátum ratifikációjáról szóló 1921-es törvény hatályon kívül helyezését - közölte a párt elnöke. Zakar András a Főkert Nonprofit Zrt. új vezérigazgatója - közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. 100 ezer ember éves villamos-energia szükségletét fedezi majd az MVM új Észak-Dunántúli napelem-parkja. A most átadott 21 erőmű a cég legnagyobb kapacitással rendelkező energia-termelője lett. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a Magyarország és Lengyelország ellen indított jogállamisági eljárással összefüggő, a két uniós tagállamot elmarasztaló állásfoglalási indítványát. Az EP állásfoglalásának elfogadása a bevándorláspárti erők „újabb nyomásgyakorlási akciója" Magyarországra, szoros együttműködésben a különböző Soros-szervezetek embereivel és szervezeteivel - jelentett ki Hidvéghi Balázs. Ausztria természetes partnere Magyarországnak és a visegrádi csoportnak, sok területen együttműködhetnek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Prágában, a visegrádi országok és Ausztria vezetőinek csúcstalálkozóján. Ausztria nem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroznák - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár Prágában, miután tárgyalt a négy visegrádi ország kormányfőjével. Sikerült Indiát mint "szuperhatalmat" érdekeltté tenni Magyarország sikerében, ez az egyik legnagyobb eredménye az elmúlt évek kétoldalú együttműködési és külkapcsolati építkezésének - mondta Szijjártó Péter az MTI-nek. Rendezhető a Fidesz helyzete az Európai Néppártban - mondta a Magyar Nemzetnek Antonio Tajani, az Európai Parlament előző elnöke. Pártja a Fidesz szövetségese, fontos számukra, hogy a magyar kormánypárt az Európai Néppártban maradjon. A középfokú oktatásról szóló, az ukrán parlament által elfogadott új törvény segít javítani az Ukrajna és Magyarország közti kapcsolatokat - vélekedett Dmitro Kuleba európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. Az Erdélyi Magyar Néppárt arra készül, hogy a szombaton Csíkszeredában tartandó küldöttgyűlésén határozatot fogad el a Magyar Polgári Párttal való fúzióról, és kijelöli a két párt egyesüléséhez szükséges lépések menetrendjét. A lengyel szenátusban minap vitára bocsátott, a bíróságokról szóló törvénymódosítások elutasítását javasolta csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentésében a 47 országot tömörítő Európa Tanács szakértői testülete, a Velencei Bizottság. A lett parlament határozatban ítélte el Oroszországot a második világháború történetével kapcsolatos kijelentései miatt. Megszavazta Mihail Misusztyin miniszterelnöki kinevezését az orosz parlament alsóháza, amit Vlagyimir Putyin elnök ezt követően rendeletben véglegesített. A Putyin által javasolt alkotmánymódosítást az orosz lapok és elemzők egybehangzóan a 2024-es elnökválasztással hozták összefüggésbe, melyen maga a hivatalban lévő vezető az alaptörvény szerint már nem indulhat. Hongkong megtarthatná különleges státuszát az "egy ország, két rendszer" elv alapján a Kína által vállalt 2047-es határidőn túl is, ha megőrzi jó viszonyát Pekinggel - mondta Carrie Lam hongkongi kormányzó a helyi törvényhozás ülésén. Az amerikai hadsereg rövid szünet után ismét folytatja a harcot az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen Irakban, és hamarosan az iraki erők kiképzése is ismét megkezdődik - közölték amerikai illetékesek szerdán Washingtonban. Irán azzal vádolta az általa és hat másik hatalom által az iráni atomprogram korlátozásáról kötött 2015-ös megállapodás európai aláíróit - Franciaországot, Németországot és Nagy-Britanniát -, hogy feláldozták az egyezményt gazdasági érdekeikért. Iránban jelenleg nagyobb mennyiségben dúsítanak uránt, mint az atomprogramról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás előtt - közölte televíziós beszédében Haszan Róháni elnök. Az Európai Unió "Németország életbiztosítása", mivel csak annak révén tud a globális folyamatokra befolyást gyakorolni. Mondta Angela Merkel a Financial Times napilapnak adott interjújában. Az Európai Parlament megkezdte a katalán szakadár vezetők mentelmi jogának visszavonására irányuló spanyol kérelem vizsgálatát - jelentette be Ewa Kopacz, az EP plenáris ülésének délelőtti ülésszakát vezető alelnök. Az Egyesült Királyságban élő magyarok számára semmi nem változik a Brexit után - mondta Iain Lindsay brit nagykövet az M1 csatornán. Japánban is megjelent az új koronavírus, amely először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket - jelentette be a tokiói egészségügyi minisztérium. Harminckilenc ember meghalt az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban reggelre, a kormányerők és a dzsihadista fegyveresek összecsapásaiban - közölte egy emigráns szervezet. Több mint ötszázan, többségében gyerekek vesztették életüket az északkelet-szíriai al-Hol menekülttáborában tavaly - írta az AFP francia hírügynökség egy helyi tisztségviselőre hivatkozva. Ausztráliában sok, komoly esőre csupán márciusban lehet számítani, hogy enyhülést hozzanak a bozóttüzeket gerjesztő szárazságra - közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy második emeleti lakás Budapest belvárosában, a IX. kerületi Lónyay utcában - tájékoztatott Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új, 3 százalékos fix kamatozású 20 éves benchmark államkötvényt bocsátott ki, a csütörtöki első aukción a felkínált mennyiség kétszeresére volt kereslet - közölte az ÁKK az MTI-vel. Négy kisgyermek halt meg szerdán késő este Temesváron egy lakástűzben - közölte a Pressalert.ro helyi portál. Egy ember meghalt közlekedési balesetben Tompánál, az 53-as főutat lezárták. Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt jogerősen húsz és tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a két férfit, aki 2014-ben megölt és kirabolt egy vállalkozót Siófokon. Kábítószer-kereskedőt fogtak el Inárcson, a 22 éves férfi házában több mint két kilónyi zöld növényi törmeléket, tablettákat és kábítószergyanús fehér port foglaltak le - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Középdöntőbe jutott a magyar válogatott az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 24:18-ra legyőzte az izlandi csapatot, Malmőben. Danyi Gábor és Elek Gábor irányítja a magyar női kézilabda-válogatottat március végéig - jelentette be a magyar szövetség. A profi ökölvívók is küzdhetnek az amatőrökkel az olimpiai kvalifikációs versenyen való indulásért a debreceni Bocskai István-emlékversenyen - mondta a Magyar Hírlapnak Erdei Zsolt. A kötöttfogású Lőrincz Viktor négy ellenfelét legyőzve aranyérmet nyert Rómában a birkózók idei első nemzetközi rangsorversenyén.