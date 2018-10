Létezik-e valóban szabad sajtó?

2018. OKTÓBER 20., SZOMBAT RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA, HOGY NAGYOBB SEGÍTSÉGET KAPJANAK A RÁSZORULÓK. JOBBIK: MINDEN IDÕK LEGNAGYOBB TÁMADÁSSOROZATÁT ÉLI A PÁRT. VARGA MIHÁLY: A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT NEM CSAK A MUNKAHELYEK SZÁMA NÕ, DE A KERESETEK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK. KÁSLER MIKLÓS: AZ EGÉSZSÉGÜGY NEM ÜZLET, EGYSÉGES ÁLLAMI ELLÁTÁSI RENDSZERBEN GONDOLKODIK A KORMÁNY. NOVÁK KATALIN: MINDEN KOROSZTÁLYNAK VAN BELESZÓLÁSA AZ ORSZÁG ÉS EURÓPA ÜGYEIBE. NOVEMBER VÉGÉIG PÁLYÁZHATNAK A FÕVÁROSI FÖLDUTAK ASZFALTOZÁSÁRA AZ ÖNKORMÁNYZATOK. FKF: VÁLTOZATLAN A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS MENETE AZ ÜNNEPI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN. FÕVÁROSI VÍZMÛVEK: AZ ÓBUDAI GÁZGYÁRI FOLYÓVÍZSZENNYEZÉS ELLENÉRE BUDAPEST IVÓVÍZELLÁTÁSA BIZTONSÁGOS. KÉT, EGYENKÉNT 500 KILOGRAMMOS LÉGIBOMBÁT TALÁLTAK A DUNA MEDRÉBEN, BUDAFOKNÁL. EMMI: KISS-B. ATILLA LESZ A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ FÕIGAZGATÓJA. NOVEMBERBEN ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, A LAKOSOK A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZHATNAK. AZ OLASZORSZÁGI CATANIÁBAN RAGADT A WIZZAIR LÉGITÁRSASÁG 204 UTASA, MIUTÁN TÖRÖLTÉK A JÁRATOT RTLKLUB. ELRENDELTE AZ ÚJ LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI TÖRVÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG. VELENCEI BIZOTTSÁG: A TERVEZETT ROMÁN BÜNTETÕJOGI REFORM GYENGÍTI A KORRUPCIÓ ÉS A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM HATÉKONYSÁGÁT. SEBASTIAN KURZ: MINDEGYIK TAGÁLLAMNAK HOZZÁ KELL JÁRULNIA A MIGRÁCIÓS HELYZET KEZELÉSÉHEZ, DE NEM A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁVAL. LÍBIAI KÜLÜGYMINISZTER: LÍBIA ÉS SZOMSZÉDAI TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJÁK AZ EU-S MENEKÜLTKÖZPONTOK TERVÉT. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI CSÚCSON SIKERESEN MEGVÉDTÜK MAGYARORSZÁG HATÁRVÉDELEMHEZ FÛZÕDÕ JOGÁT. OROSZ TÁBORNOK: EURÓPA TÖBB, MINT 140 MILLIÁRD DOLLÁRT KÖLTÖTT A SZÍRIAI MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁRA ÉS LETELEPÍTÉSÉRE. EURÓPAI ÉRDEK, HOGY KAPCSOLATAIT SZOROSABBRA FÛZZE ÁZSIÁVAL, MERT EGY VILÁGKERESKEDELMI HÁBORÚ VAN KIBONTAKOZÓBAN. PAKISZTÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: PAKISZTÁN LEZÁRTA AFGANISZTÁNNAL KÖZÖS HATÁRAIT AZ AFGÁN VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE. OSZTRÁK KANCELLÁR: OLASZORSZÁG A KÖLTSÉGVETÉSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉVEL SAJÁT MAGÁRA ÉS MÁSOKRA IS FENYEGETÉST JELENT. NORVÉG TITKOSSZOLGÁLAT: SZABADON ENGEDIK A NORVÉGIÁBAN KÉMKEDÉS MIATT ÕRIZETBE VETT OROSZ ÁLLAMPOLGÁRT. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: ANKARA SENKINEK NEM ADOTT ÁT HANGFELVÉTELT A HASOGDZSI-ÜGY UTÁNI NYOMOZÁSRÓL. TÖRÖK TISZTSÉGVISELÕK: A TÖRÖK RENDÕRSÉG EGY KÖZELI ERDÕBEN ÉS A MÁRVÁNY-TENGER PARTJÁN FEKVÕ EGYIK VÁROSBAN KUTAT A MARADVÁNYOK UTÁN. LEGKEVESEBB 50 EMBERT GÁZOLT HALÁLRA EGY VONAT AZ ÉSZAKNYUGAT-INDIAI PANDZSÁB TARTOMÁNYBAN. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: DÉL-KOREA ÉS AMERIKA FELFÜGGESZTETTE A DECEMBERRE TERVEZETT KÖZÖS LÉGI HADGYAKORLATOT. LEGKEVESEBB 27 EMBER, KÖZTÜK KÉT GYERMEK VESZTETTE ÉLETÉT EGY TÖMEGKARAMBOLBAN, DÉL-AFRIKÁBAN. AKÁR 10 ÉV BÖRTÖNRE IS ÍTÉLHETNEK THAIFÖLDÖN KÉT KÜLFÖLDI TURISTÁT, AKIK ÖSSZEFIRKÁLTAK EGY 700 ÉVES FALAT. EGYMÁSBA FUTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ A 3-AS FÕÚTON, HATVAN KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETÉT VESZTETTE EGY MOTOROS, MIUTÁN EGY SZEMÉLYAUTÓVAL ÖSSZEÜTKÖZÖTT BUDAPEST XVIII. KERÜLETÉBEN. GYALOGÁTKELÕHELYEN GÁZOLT HALÁLRA EGY TEHERAUTÓ EGY 69 ÉVES NÕT SZÉKESFEHÉRVÁRON. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION, EGY FURGON ÉS ÖT SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. ELSÕ FOKON 7 ÉV, 6 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK A BUDA-CASH-PER VÁDLOTTJAIT.