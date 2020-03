Letartóztattak két Veszprém megyében elfogott szír embercsempészt

A rend a szabadság alapja - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban, a 100 éves magyar rendőrség ünnepélyes állománygyűlésén. A kormányfő kijelentette: itt kopogtat az ajtónkon a kijózanodás kora, látható ez például az Európában is változó, keményebb migrációs politikában és a koronavírus elleni erőteljes állami fellépésen. Fertőtlenítették a XVIII. kerületi szakrendelő emeletét miután az egyik háziorvos koronavírus gyanút állapított meg egy holland származású betegnél - a beteget elkülönítették, de a férfi a kivizsgálását követően önkényesen távozott a rendelőből. A koronavírus-gyanús férfi később a Szent László Kórházban önként jelentkezett. Magyarországon eddig négy külföldi állampolgárt diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, egyedi esetekről van szó, a cél a csoportos megbetegedések kialakulásának megakadályozása - közölte a fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. A Kenézy Gyula Kórházba szállították azt a 69 éves brit állampolgárt, aki koronavírussal fertőződött meg. A férfi rendszeresen ingázott Milánó és Debrecen között. Kéthetes karanténra kötelezi az ELTE azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az új koronavírus terjedésének helyén jártak az elmúlt 14 napban, vagy olyan emberekkel voltak kapcsolatban, akik a vírus által érintett területen tartózkodtak. Fokozottan takarítják a buszokat a fővárosban is, más intézkedést egyelőre nem lát indokoltnak a főpolgármester- helyettes. A Századvég Alapítvány felmérése szerint Magyarországon nincs általános pánik a koronavírussal kapcsolatban, a többség reálisan ítéli meg a helyzetet. Nem okozott különösebb sokkhatást a kereskedelemben a koronavírus magyarországi megjelenésének bejelentése - jelezte az Országos Kereskedelmi Szövetség. Egymilliárd forinttal segíti a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat - írja a Világgazdaság. Idén már 215 ezer diák jelentkezett a Pénz7 programjaira, amelyek keretében tanórákon fejlesztik pénzügyi és vállalkozói ismereteiket - mondta Nagy Balázs, az ITM helyettes államtitkára. Megkezdte működését a Szanyi Tibor volt szocialista politikus és a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, Székely Sándor által alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom - jelentette be az új párt elnöke. Reális esély van arra, hogy Ferenc pápa elfogadja a meghívást a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth Rádióban. Informális megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök és David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete feleségeik társaságában. A fizikai, az élőerős és a jogi határzár kezelni tudja a következő időszak migrációs kihívásait, de ha további intézkedésekre van szükség, a kormány készen áll a szükséges lépésekre - jelentett ki Kovács Zoltán államtitkár a Magyar Hírlapnak. Görögország a 2015-ös migrációs politikájától eltérően elhatározta, hogy megvédi a határát az erőszakos, agresszív, felfegyverkezve elkövetett támadásokkal szemben - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György bonyolultnak nevezte a török-görög határon kialakult helyzetet, ahol nagy létszámban vannak jelen az illegális határátlépésre készülők és gyakoriak az összetűzések a migránsok és a görög határőrök között. Osztrák rendőrök is segítenek Magyarország déli határának védelmében - közölte a rendőrség. Ma már magától értetődőnek tűnik, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. Orbán Viktornak igaza volt, és megérdemli, hogy bocsánatot kérjenek tőle – írta a Die Presse című osztrák lap. Törökországnak abba kell hagynia a hamis információk terjesztését a migránsok felé, miszerint Európa határai nyitva állnak előttük - hangsúlyozták az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei a zágrábi rendkívüli ülésükről kiadott nyilatkozatukban. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint Törökországnak nincs ideje vitázni nyugati határainak újbóli lezárásáról. Recep Tayyip Erdogan török elnök a 2016-os EU-török migrációs megállapodás felülvizsgálatát kérte telefonon Angela Merkel német kancellártól. Szerbia déli határának hermetikus lezárását helyezte kilátásba Aleksandar Vucic. A szerb elnök kijelentette, felhatalmazta a szerb-észak-macedón határon szolgálatot teljesítő katonákat arra, hogy ha nagymértékű migránshullám indulna meg Szerbia felé, akkor teljesen lezárják az országhatárt. Szerbiában megjelent az új típusú koronavírus - az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy Magyarországról hazatért szabadkai férfinál mutatták ki a vírus jelenlétét. Szerbia mellett a Vatikánban is megjelent a koronavírus. Belgrád és a Szentszék egy-egy fertőzöttről tud. A francia államfő szerint elkerülhetetlen az országos járvány Franciaországban. Tízre emelkedett a koronavírussal fertőzött román állampolgárok száma, miután egy újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét. Egy nap alatt hatra nőtt Szlovéniában a fertőzöttek száma: az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget. 197-re nőtt a halottak száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében, a fertőzöttek száma meghaladta a 4600-at. Több mint ezerrel nőtt Iránban a koronavírussal fertőzöttek száma az ország egészségügyi minisztériumának bejelentése szerint - 124-re emelkedett a halottak száma. Életbe lépett a tűzszünet, viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban - számoltak be az aktivisták és egy megfigyelő csoport. Robbanás történt és lövések dördültek el Kabulban egy politikai gyűlésen – az afgán fővárosban történt támadásnak több mint 30 halálos és 58 sebesült áldozata van. Öngyilkos merényletet követtek el az Egyesült Államok tuniszi nagykövetségének közelében, a támadásban öt rendőr és egy civil megsérült - a két merénylő meghalt. Egyházi vezetőket vádolt meg Edgar Lungu zambiai elnök azzal, hogy ők felelősek a lincselésekért, amelyekben több mint 50 ember halt meg. Több lavina zúdult le a romániai Fogarasi-havasokban, az egyik hógörgeteg elsodorta egy külföldi túrázócsoport három tagját - egyikük meghalt, a másik kettő megsérült. Három fizető turistát visz fel a Nemzetközi Űrállomásra 2021 második felében a SpaceX űripari vállalat a houstoni központú Axiom Space startupcéggel közös vállalkozásban. Közokirat-hamisítás gyanúja miatt indult eljárás egy 21 éves ukrán férfi ellen, mert hamis román személyi igazolvánnyal jelentkezett kilépésre a debreceni repülőtéren - közölte a rendőrség. Hétfőtől lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere metróállomást a 3-as metró felújítása miatt. Pályafelújítás miatt szombattól nem jár a villamos a X. kerületi Maglódi úton és a Sírkert úton - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jövő héten - március 10-12-én - országszerte közlekedésbiztonsági ellenőrzésekre számíthatnak a teherautó- és autóbuszsofőrök - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Női kosárlabda Magyar Kupa, elődöntő: Sopron Basket - TFSE-MTK 99:90 A magyar férfi jéglabda-válogatott megnyerte a B csoportos világbajnokságot, és feljutott az A csoportba. Április 21-én pótolják a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójából elhalasztott Újpest - Ferencváros rangadót.