Letartóztattak egy férfit, aki a gyanú szerint több erzsébetvárosi ház előtt gyújtogatott

5595 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 217 122 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 823 főre emelkedett. A korlátozó szabályok betartására kérte az embereket az országos tiszti főorvos, hangsúlyozva azt is, hogy „nagy mértékben rajtunk múlik”, miként tölthetjük el a karácsonyt. Az egész világ megindult a legjobb vakcinákért - mondta a kormányszóvivő a Kossuth rádióban. Szentkirályi Alexandra kiemelte: a magyar kormánynak van egy 12 millió adagos Európai Uniós közös beszerzése, amelynek része a 3-4 milliós Pfizer vakcina. Orbán Viktor kormányfő átvette a stafétabotot Tisza Kálmántól, mostantól ő az, aki a legtöbb időt töltötte a miniszterelnöki bársonyszékben - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Hírlap. Az idei esztendő végén a választókorú magyarok 59 százaléka jelezte, hogy elégedett Orbán Viktor munkájával, s ez érezteti a baloldali miniszterelnökállítás nehézségét - derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Ha a baloldal jutna hatalomra Magyarországon, akkor felmondanák a vatikáni szerződést, ezt Gyurcsány Ferenc már korábban egyértelművé tette - mondta az Emmi parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. Rétvári Bence hangsúlyozta: a szerződés rögzíti, hogy az egyházi iskolák, és egészségügyi intézmények ugyanolyan finanszírozásban részesüljenek, mint az állami társaik. Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere a rendkívüli jogrendet arra használja, hogy adókat emeljen és megsarcolja a kerületi családokat – közölte a Magyar Nemzettel a ferencvárosi Fidesz. A baloldali polgármester egy személyben döntött építmény- és a telekadó emelésről, és a parkolási engedélyek kiadása is kétezer forintról tizenkétezer forintra emelkedik. Az utóbbi időben számottevően javult az iskolák informatikai felszereltsége, az eszközpark több tíz milliárd forintos támogatásból bővülhetett - nyilatkozta a Klebersberg Központ elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Magyarország finanszírozása nemcsak az idei évre, hanem a következő évekre is biztosított - jelentette ki a pénzügyminiszter az Országgyűlés ülésén. Varga Mihály elmondta: elegendő forrás áll rendelkezésre az ország működtetésére, a járvány elleni védekezésre és a gazdaság újraindítását szolgáló programok finanszírozására. Továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége, a pénzügyi intézmények egy súlyos makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói elvárásoknak - állapította meg a jegybank novemberi Pénzügyi stabilitási jelentése. Sikeresnek értékelte a Gazdaságvédelmi akcióterv programjait éves meghallgatásán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában. Tízmillió eurós beruházással új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán. Az IBM 3,5 milliárd forintból, 1 milliárd forintos állami támogatással fejleszti a székesfehérvári informatikai központját, 300 új munkahely létesül - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatásból 960 millió forintnyi támogatásban részesül a móri SEWS Komponens és Elektronika Európa Kft., és ez 561 ember munkahelyének megtartásához elegendő - jelentette be Szijjártó Péter. A migrációs politika nemzeti hatáskör - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban. A magyar sajtó szabadabb és sokszínűbb, mint a német - ezt írta a magyar miniszterelnök válaszul Martin Schulznak, aki a Deutschlandfunk rádióban a sajtó elnyomásával, antiszemitizmussal és haszonleséssel vádolta Magyarországot. Biztonságos és ellenőrzött külső határokra van szükség a schengeni térségben - hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Meghaladta a 62,7 milliót a világban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A halálos áldozatok száma 1,4 millióra, a gyógyultaké pedig 40,1 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Valamelyest mérséklődött a hétvégén a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, kevesebb mint tízezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, az egészségügyi miniszter szerint azonban a helyzet még mindig feszült. Szerbiában ismét virtuális oktatást vezettek be az általános iskolák felső osztályai, valamint a középiskolák számára, és a felsőoktatási intézményeknek is azt javasolta a kormány, hogy ha lehetséges, online keretek között valósítsák meg a tanítást. Csehországban egy nap alatt 1074 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a szűrések, ami szeptember 20-a óta a legalacsonyabb napi esetszám és mintegy 400-zal kevesebb, mint egy hete. Ismét egészségügyi vészhelyzet lépett életbe Moldovában, miután novemberben a naponta diagnosztizált új koronavírusos esetek száma tartósan átlagosan 1000 fölé emelkedett. Újabb, hozzávetőleg 8 milliárd eurós gazdasági csomagot fogadott el az olasz kormány a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai által különösen érintett cégek és magánszemélyek támogatása érdekében. Kilencvennyolc rendőr sebesült meg Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény vitatott módosítása elleni tüntetéseken a francia belügyminiszter bejelentése szerint. Fehéroroszországban 313 embert vett őrizetbe a rendőrség a vasárnapi kormányellenes tüntetésen - közölte a minszki belügyminisztérium. A palesztin hatóság és az Arab Liga reméli, hogy az új washingtoni adminisztrációnak pozitív szerepe lesz a független palesztin állam megteremtésében - közölte az Arab Liga és a palesztin vezetés. Abij Ahmed etióp kormányfő bizonygatta, hogy a hadsereg legyőzte Tigré tartományban a lázadókat, a lázadók parancsnoka azonban kijelentette, hogy folytatják a harcot minden fronton. A tigréi erők lelőttek egy etiópiai katonai repülőgépet, és foglyul ejtették a pilótáját, valamint visszafoglalták Akszúmot a hadseregtől - áll a Tigréi Népi Felszabadítási Front vezetőjének a Reuters hírügynökséghez eljuttatott üzenetében. Súlyos regionális destabilizálódáshoz vezethet a Dnyeszteren túli terület státusának megváltoztatása, ebben a témakörben kerülni kell a „hirtelen mozdulatokat” - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Állami szertartás után eltemették Teheránban a három nappal korábban meggyilkolt Mohszen Farizade iráni atomtudóst. Nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték Cson Tu Hvan volt dél-koreai elnököt egy egykori politikai aktivista megrágalmazása miatt. Nyolc rab meghalt, több mint hatvan társuk és fegyőrök is megsebesültek egy nagy biztonságú Srí Lanka-i börtönben, a koronavírus-járvány terjedése miatt kitört lázadásban - közölték a helyi hatóságok. Több ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát Indonéziában vulkánkitörés fenyegetése miatt. Két csoportban harmincegy határsértőt tartóztattak föl hétfő reggel Röszkénél - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. 236 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Tűz ütött ki egy társasházban, Budapest XIX. kerületében, a Kazinczy utcában; a kilencedik emeleti lakásból a tűz két másik lakásra is átterjedt. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - Diósgyőri VTK 2:1; Budapest Honvéd FC - Puskás Akadémia FC 0:1 Férfi kézilabda NB I: Sport36-Komló - Budakalász 28:28 Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - Szeged 10:14