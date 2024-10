Letartóztatták a Tisza Párt egyik aktivistáját + videó

2019-hez hasonlóan most is fizetésemeléssel kezdődött az új Pikó-ciklus Józsefvárosban - írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter azzal zsarolta, hogy börtönbe juttatja – ezt mondta Vogel Evelin közösségi oldalára feltöltött videójában. A Tisza Párt elnökének egykori barátnője szerint ezzel Magyar Péter egy olyan határt lépett át, amit senki sem engedhet meg magának. Az újdonsült politikusról a járókelők is elmondták véleményüket.

Magyar Márton többször is pénzhez jutott testvérén keresztül + videó

Sorra derülnek ki az újabb és újabb üzleti összefonódások Magyar Péter és öccse között. Ami csak azért érdekes, mert ezek egy részében közpénzről is szó lehet. A Diákhitel Központ és a Volánbusz is épp akkor fizetett Magyar Mártonnak havi százezreket, amikor mindkét cég vezetésében ott volt Magyar Péter. A Tisza párt elnöke Strasbourgban ezt nem is tagadta.