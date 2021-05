Letartóztatták a két évvel ezelőtti autópályás fegyveres rablás másik gyanúsítottját is + Videó

Újabb 200 ezer adag Szputnyik V vakcina érkezett hajnalban Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Újabb 330 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett, így a vállalat által Magyarországra szállított oltóanyagok összmennyisége meghaladta a 3,2 milliót. 493 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 879-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 792-re emelkedett. A beoltottak száma 4 346 089 fő, közülük 2 530 147 fő már a második oltását is megkapta. Szerdáig 90 ezer 16-18 év közötti fiatal foglalhat magának időpontot a koronavírus elleni védőoltásra - közölte az országos tiszti főorvos. Nagy öröm mindenki számára, hogy meg lehetett nyitni az iskolákat - mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben extra című műsorunkban. A koronavírus ellen beoltott állampolgárok Magyarország és Csehország közötti szabad utazásáról is tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jakub Kulhánek cseh külügyminiszterrel Budapesten. A magyar szakembereket megerősítette a kínai vakcina WHO-engedélye - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a Sinopharm oltóanyaga hatásos és biztonságos. A Gyurcsány családot a tények nem szokták zavarni - így reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Dobrev Klára kijelentésére Magyarország élőben című műsorunkban. A DK miniszterelnök-jelöltje a Telexnek adott interjúban azt mondta, hogy sem ő, sem más nem tudja, hogy a keleti oltóanyagok mentenek-e életeket. Menczer Tamás szerint a szakemberek mellett az élet is igazolja, hogy a baloldal nem mond igazat. A magyar baloldal az oltásellenességet választotta, és ezzel a koronavírus oldalára állt - mondta Menczer Tamás. A baloldal mindig csak a szavak szintjén állt az egészségügyi dolgozók mellett, a valóság az, hogy kormányzásuk alatt az összeomlás szélére sodorták az egészségügyet - hangsúlyozta a Fidesz. A Fidesz újpesti szervezete felszólította a kerület polgármesterét és alpolgármesterét, hogy vállalják a felelősséget és fizessék be azt a négymilliós büntetést, amelyet a a Nemzeti Adat és Információvédelmi Hivatal szabott ki a polgármesteri hivatalra. A baloldali vezetésű városok több pénzt kaptak a kormánytól kompenzációként, mint a kormánypártiak - erről beszélt Kaposvár fideszes polgármestere a Kossuth rádióban. Három helyszínen, Hajdúszoboszlón, Pécsen és Jánosházán, együttesen 6,5 milliárd forint értékű beruházást hajt végre a magyar építőanyagipar egyik meghatározó szereplője, az osztrák családi tulajdonban lévő Leier csoport - mondta Szijjártó Péter. A Gazdaság-újraindítási akcióterv keretében három élelmiszeripari cég 2,6 milliárd forintos beruházásához 1,5 milliárd forinttal járul hozzá a kormány - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország azért tudta átvészelni a koronavírus-járvány nehézségeit, mert „időben visszataláltunk a vidék gyökereihez” - mondta az agrárminiszter. A Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Szári Zsoltot az agrárminiszter május 1-től - közölte az Agrárminisztérium. Okosút lesz az M2-es Dunakeszinél, dinamikus forgalomirányítási berendezéseket szerelnek majd fel a gyorsforgalmi út főváros közeli szakaszán, amelyekkel csökkenthetők a torlódások - írta a Magyar Nemzet. Arányait tekintve több mint kétszer annyi megváltozott munkaképességű ember dolgozik ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt, sokan e foglalkoztatási forma segítségével találtak kiutat a segélyből - hangoztatta Fülöp Attila államtitkár. Egyszerűsítik, felgyorsítják és hatékonyabbá teszik a tartásdíj behajtását, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek - nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiának. Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania az integrációt a Nyugat-Balkán térségében - mondta Áder János köztársasági elnök. Az Európai Unió képtelen határozott álláspontot megfogalmazni a Nyugat-Balkán integrációjáról, ezzel megkérdőjelezi saját ambícióit a nemzetközi kapcsolatokban folytatandó hatékony politikára - jelentette ki Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter. Fegyveres támadás történt az oroszországi Kazany egy iskolájában, a támadásnak nyolc halálos áldozata és 21 sebesültje van. A legfrissebb adatok szerint a támadást egy 19 éves helyi fiatalember hajtotta végre, akit a biztonsági erők elfogtak. A világon 158,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig közel 94,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Engedélyezte a 12-15 év közötti gyerekek beoltását a koronavírus elleni, amerikai-német fejlesztésű Pfizer-vakcinával hétfőn az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete. Ukrajnában keddre mintegy 2200 új koronavírusos beteget regisztráltak. Franciaországban a vendéglátóhelyek az előzetes terveknek megfelelően május 19-én már fogadhatnak asztalonként maximum hat vendéget a teraszaikon, a belső terekben pedig június 9-étől, de csak a kapacitásuk feléig. Teljesültek a járvány megfékezését célzó korlátozások további jelentős enyhítéséhez szabott feltételek, így jövő hétfőn elkezdődhet a brit kormány nyitási menetrendjének következő, harmadik szakasza - jelentette be Boris Johnson miniszterelnök. Brazíliában kedden több mint két hónap után először jelentettek 900-nál kevesebb napi koronavírusos halálesetet. Újabb rekordot döntött Indiában az egy hétre vetített koronavírus-fertőzöttségi mutató, naponta átlagosan mintegy 391 ezer fertőzöttel. Legalább húsz halottja van a Jeruzsálem elleni palesztin rakétatámadásra válaszul, a Gázai övezet ellen végrehajtott izraeli légicsapásoknak, az áldozatok között kilenc gyermek van - közölték a gázai hatóságok. Kedden is folytatódott a rakétaháború Izrael és a gázai terrorszervezetek között, reggelig legalább 250 rakétát lőttek Izrael felé a Gázai övezetből - jelentette az izraeli katonai rádió. Felelőtlennek és diszkriminatívnak nevezte az Arab Liga főtitkára Izraelnek a Gázai övezetet célzó légicsapásait, amelyben több gyerek is meghalt. Mindeközben az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága részéről aggodalmukat fejezték ki a fokozódó feszültség miatt. Az etióp kormány megerősítette azokat a beszámolókat, amelyek szerint rendőrök és katonák nemi erőszakot követtek el a konfliktus sújtotta tigréi régióban. Elsősorban török állampolgároknak nyújtott segítséget az illegális határátlépéshez egy bűnszervezet, amelynek hat, román állampolgárságú tagját másfél évig tartó nyomozás után fogták el a rendőrök. Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőn 444 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt. Két holttestet találtak egy bobai családi házban, az ügyben büntetőeljárást indítottak - tájékoztatott a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az adóhatóság által elkészített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A maximális létszámban, azaz 18 fővel képviseltetik magukat a magyarok a június 6-tól 13-ig tartó olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon a budapesti Papp László Sportarénában. A 17. helyen végzett a szinkronúszó párosok szabadgyakorlatának selejtezőjében, így nem jutott be a 12-es döntőbe a Farkas Linda, Hungler Szabina duó a budapesti vizes Európa-bajnokság keddi napján, a Duna Arénában. A Falco KC Szombathely bejutott a döntőbe a férfi kosárlabda NB I-ben, miután az elődöntő negyedik mérkőzésén 98:91-re győzött Szegeden. A Szolnok lesz a Falco ellenfele a férfi kosárlabda NB I fináléjában, miután az elődöntő negyedik összecsapásán harmadszor is legyőzte a DEAC-ot. A magyar válogatott Bánhidi Bence 2025-ig meghosszabbította szerződését a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatával.