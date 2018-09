Lesznek olyan néppárti képviselők akik, Magyarország ellen fognak szavazni szeptember 11-én Brüsszelben, a Sargentini-jelentés vitáján - erre számít a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hollik István a Hír TV Magyarország Élőben című műsorában azt mondta: a holland zöldpárti képviselő azért írt lejárató jelentést Magyarországról, mert hazánk kezdetektől fogva nemet mondott a bevándorlásra. A frakciószóvivő hozzátette: a jelentés hemzseg a hazugságoktól, ezért Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazik, hogy ezektől a hazugságoktól megvédje az országot. Ha ugyanis megszavazzák a jelentést, akkor életbe léptethetik a 7-es cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben. Ez azzal is járhat, hogy megvonják tőlünk a szavazati jogot.

A teljes beszélgetés:

„Mivel teljesen egyértelmű, hogy a legfőbb törésvonal ma Európában a bevándorlásnak a megítélése, lesznek olyan néppárti képviselők, akik ellenünk fognak szavazni. Ez korábban is így volt a Tavares-jelentés esetében is voltak azért ilyen néppárti képviselők. Azt gondolom, hogy most is lesznek, mert a pártfegyelmet fölülírja az a szempont, hogy Magyarország bevándorlás ellenes, sőt, a bevándorlás ellenes országoknak tulajdonképpen a vezetője, Orbán Viktor miniszterelnök úrral az élen. Ez a Sargentini-jelentés pedig azt a célt szolgálja, hogy azt az országot, amelyik bevándorlás ellenes, azt büntessük meg, kényszerítsük rá, hogy ezt az álláspontját adja föl” – jelentette ki a politikus.