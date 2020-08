Leszállíthatják a maszk nélkül utazókat

40 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4853 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 607 fő, 3590-en pedig már meggyógyultak. Napokon belül megjelenik az a járványügyi protokoll, amely részletesen szabályozza, hogy az iskoláknak milyen intézkedéseket kell betartaniuk - mondta Kisfaludy László Magyarország élőben című műsorunkban. A köznevelésért felelős helyettes államtitkár közölte: arra számítanak, hogy normál rendben elkezdődik a tanév, de a biztonsági szabályokat be kell tartani. A jelenlegi ismeretek szerint nem veszélyezteti jobban a koronavírus az allergiásokat - mondta Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője az M1-en. Kihívásokkal küzd - ezt válaszolta Göd LMP-s alpolgármestere arra a kérdésre, hogy alkalmas-e polgármesternek a momentumos Balogh Csaba. Fülöp Zoltán Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: a gödi polgármester és a képviselőtestület többsége közötti konfliktust tárgyalásokkal lehetne rendezni, így elkerülhető az időközi választás. Több száz millió forinttal károsítja meg az erzsébetvárosi lakosokat Niedermüller Péter - írja a Magyar Nemzet. A 7. kerület DK-s polgármestere kevesebb mint egy év alatt ugyanis jelentősen leépítette a lakossági, többek között a családi és nyugdíjas kedvezményeket. Kispesten is recseg-ropog a baloldali összeborulás, amit a hatalom megszerzése érdekében hoztak létre - így reagált a Fidesz önkormányzati képviselője arra, hogy információk szerint távozhat a kerület DK-s alpolgármestere. Dódity Gabriella közölte: több forrásból értesültek arról, hogy DK-s hatalmi harcok miatt Gyurcsányék megválnának Kertész Csabától, mivel belső információkat szivárogtatott ki a párt és a Gyurcsány-család ügyeiről Lackner Csabának. Elkezdték a hivatalos egyeztetéseket az ellenzéki pártelnökök, és már megállapodásra is jutottak - derül ki a Jobbik híradónknak eljuttatott közleményéből. A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd elnökei abban állapodtak meg, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy közös jelöltet állítanak 2022-ben. Megegyeztek arról is, közös programot alkotnak és előválasztást is tartanak. Félmilliárd forintos ingatlanspekulációban lehet érintett Érd baloldali városvezetése -írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a város önkormányzata 426 millió forintot fizethet ki kártérítésként egy, a korábbi SZDSZ-hez köthető vállalkozónak egy 23 éve kezdődött ingatlanügyben. Sorra hagyják el a várost az óvodai dolgozók Ózdon, miután az ellenzéki vezetésű önkormányzat továbbra is csökkentett munkaidőben, kevesebb fizetésért foglalkoztatja őket. A kormány határozata alapján az idén nyolcszázmillió forint egyszeri többletforrás jut a hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítésére, és 2021-től szintén nyolcszázmillió forintot biztosít az állam erre a célra - írja a Magyar Hírlap. Az Aldi magyarországi vállalatai az év végéig 250 új, kereskedelmi, logisztikai és informatikai munkahelyet hoznak létre Magyarországon - közölte az áruházlánc. A koronavírus-járvány ellenére az építőipar jól teljesít ötéves összehasonlításban, valamint uniós és regionális összevetésben is - mondta az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára. Az nem jó érzés, ha valakinek a barátai rosszban vannak, s főleg nem jó, ha mindez a nemzetközi politikában fordul elő, márpedig nekünk Ciprus, Görögország és Törökország is barátunk - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolataiban, az Egyesült Arab Emírségeket további államok fogják követni a békekötésben Izraellel - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között létrejött békemegállapodás garantálja, hogy a zsidó állam nem fogja annektálni a palesztin területeket - jelentette ki Anvar Gargas, az arab ország külügyi államminisztere. Törökország szerint a történelem, továbbá a közel-keleti térség népeinek lelkiismerete nem feledi és nem bocsátja majd meg az Egyesült Arab Emírségeknek az Izraellel kötött csütörtöki békemegállapodást - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Irán veszélyesnek és illegitimnek nevezte a békekötést Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között - írta az IRNA állami hírügynökség az iráni külügyminisztérium közleményére hivatkozva. A világon 20,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 754 ezer, a gyógyultaké pedig 12,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, amely megközelítette az 1600-at. Romániában az elmúlt 24 órában 1454 új fertőzöttet regisztráltak és 53 koronavírusos beteg vesztette életét. Horvátországban egy nap alatt 180-nal nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni térség országai közül csak Szerbia igényelte a koronavírus elleni új, orosz védőoltást, ám szerb járványügyi szakemberek közölték, a megvásárolt vakcinát még Szerbiában is bevizsgálják mielőtt alkalmazni kezdenék. Ismét kötelező lesz a 14 napos karantén az Egyesült Királyságban a Franciaországból, Hollandiából, Monacóból, Máltáról, valamint a Turks- és a Caicos szigetekről és Arubáról érkezők számára a koronavírus-járvány miatt. Peruban átlépte a félmilliót az eddigi azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, s az ország Latin-Amerika legmagasabb halálozási arányát produkálja. Észak-Korea feloldotta a július végén koronavírus-fertőzés gyanúja miatt vesztegzár alá vont Keszong zárlatát - derül ki az ország állami hírügynökségének jelentéséből. Meghosszabbították Új-Zélandon az ország legnagyobb városa, Auckland vesztegzárát a koronavírus-járvány miatt. A fehérorosz belügyi hatóságok szabadon engedik az összes tüntetőt, akit az elmúlt napok tömeges tüntetésein vettek őrizetbe - jelentette Minszkből a TASZSZ orosz hírügynökség. Nem minősíthető forradalomnak a fehéroroszországi helyzet - jelentette ki Jurij Karajev fehvérorosz belügyminiszter. Nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett meg kell ismételni a fehéroroszországi elnökválasztást - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb csapást mért a Hamász gázai övezeti állásaira. Az afgán hatóságok bejelentették, hogy megkezdték az utolsó 400 tálib fogoly szabadon bocsátását, eleget téve ezzel a béketárgyalásokat előkészítő dohai megállapodásnak. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető új miniszterelnököt nevezett ki Kim Dok Hun személyében - jelentette pénteken a KCNA hivatalos hírügynökség. Megadta magát a Fülöp-szigeteki rendőrségnek egy terroristavezér, akit összefüggésbe hoztak két kanadai és egy malajziai túsz lefejezésével - közölte Archie Gamboa rendőrfőkapitány. Letartóztatásba került egy Fejér megyei férfi, aki több mint 150 ezer doboz cigarettát rejtegetett egy külvárosi hétvégi ház pincéjében - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Meghalt egy motoros a 6-os úton Pécs és Hird között - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Leszállíthatják a BKK járatairól azokat, akik maszk vagy kendő nélkül utaznának - írja közleményében a közlekedési társaság. A válogatott kapus Gulácsi Péter lett az első olyan magyar labdarúgó, aki klubcsapatával bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, miután az RB Leipzig a legjobb nyolc között 2:1-re legyőzte az Atlético Madrid együttesét. Az Európai Labdarúgó Szövetség elhalasztotta az U19-es korosztály férfi Európa-bajnokságát, az U17-es női kontinensbajnokságot törölték. Visszatér a Forma-1-es Racing Point istállóhoz Sergio Pérez, aki koronavírus-fertőzés miatt hagyta ki a világbajnokság előző két futamát. Eddig 139 doppingesetre derült fény a 2012-es londoni olimpia kapcsán, a megbüntetett versenyzőknek 39 érmet kellett visszaszolgáltatniuk.