Lesz sztrájk vagy sem? – A követelések leadva, várják a választ

2019. JANUÁR 9., SZERDA A MAGYAR KORMÁNY ELLEN TÜNTETTEK BRÜSSZELBEN, AMELYET AZ UJHELYI ISTVÁN ÁLTAL ALAPÍTOTT RADIKÁLIS EURÓPAI DEMOKRATÁK SZERVEZTEK. SARGENTINI: A KORMÁNY BÍRÁLATA FONTOS, AZ ELLENÕRZÉST ÉS AZ EGYENSÚLYOKAT BIZTOSÍTÓ SZABAD MÉDIA PEDIG NÉLKÜLÖZHETETLEN A DEMOKRÁCIÁBAN JELENTETTE KI A BRÜSSZELI RED TÜNTETÉSÉN. DEUTSCH TAMÁS A BRÜSSZELI DEMONSTRÁCIÓRA: A BEVÁNDORLÁSI POLITIKÁT FOLYTATÓ ELLENZÉKI PÁRTOK NAGY CSINNADRATTÁVAL ELKEZDETT EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNY EGYIK ESEMÉNYE EZ ECHO TV. JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA. A SZAKSZERVEZETEK ÁTADTÁK KÖVETELÉSEIK LISTÁJÁT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MUNKATÁRSÁNAK. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSÁT, A SZTRÁJKTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT, VALAMINT TISZTESSÉGES BÉREKET ÉS RUGALMAS NYUGDÍJRENDSZERT KÖVETELNEK MAGYAR IDÕK. NEM EGYSÉGESEK A SZAKSZERVEZETEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI ORSZÁGOS SZTRÁJK ÉS A VÁRHATÓ TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: JÓL TELJESÍT AZ ONLINE SZÁMLARENDSZER, TAVALY 403 MRD FT-TAL TÖBB VOLT AZ ÁFABEVÉTEL A 2017-ESHEZ KÉPEST. HAMAROSAN DÖNTHET A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG FEKETE-GYÕR ANDRÁS MOMENTUM-ELNÖK FÜSTBOMBÁZÁSA MIATT PESTI SRÁCOK. NEM TÁMOGATJA AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST A MI HAZÁNK MOZGALOM, MERT ANNAK GYURCSÁNY FERENC ÉS A BALOLDAL RÉGI PÁRTJAI IS RÉSZE. ELINDULT A MABISZ ÚJ, DIGITÁLIS KÁRBEJELENTÕJE A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK ESETÉBEN. BALESET UTÁN AZ AUTÓSOK MÁR A MOBILTELEFONJUKON IS INTÉZHETIK A KÁROK BEJELENTÉSÉT - MONDTA PANDURICS ANETT, A SZÖVETSÉG ELNÖKE KEDDEN. A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. AZ AMERIKAI KONGRESSZUSBAN BELPOLITIKAI VITA MIATT NEM SZAVAZTAK MEG EGY KÖZEL-KELETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. A SCOTLAND YARD ÉS A BRIT HADSEREG KÖZÖSEN VIZSGÁLJA A DRÓNINCIDENST, AMELY MIATT KEDD ESTE 45 PERCRE LE KELLETT ÁLLÍTANI A FELSZÁLLÁSOKAT A HEATHROW REPÜLÕTÉREN. BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL. ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT. A BRITEKNEK AKKOR SEM KELL TÁVOZNI HOLLANDIÁBÓL, HA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VÉGÜL MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL VÁLIK KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL KÖZÖLTE A HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER. UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN. A FRANCIA ÁLLAMFÕ ÉS A NÉMET KANCELLÁR JANUÁR 22-ÉN ÍRJÁK ALÁ AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST - KÖZÖLTE KEDDEN A FRANCIA ELNÖKI HIVATAL. A STRASBOURGI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT LEVÁLTÁSA MIATT A VOLT ROMÁN KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ MTI. ISMÉT MEGPÁLYÁZZA AZ RMDSZ ELNÖKI TISZTSÉGÉT KELEMEN HUNOR, TEGNAP IKTATTA A JELÖLTSÉGÉT, VÁRHATÓAN NEM LESZ KIHÍVÓJA. AZ OSZTRÁK POSTA KEDDEN BEISMERTE, HOGY AZ ÜGYFELEI FELTÉTELEZETT "POLITIKAI HOVATARTOZÁSÁVAL" KAPCSOLATOS ADATOKAT GYÛJTÖTT ÉS ADOTT EL - MTI. TÖRÖKORSZÁG NEM KÉR ENGEDÉLYT SENKITÕL EGY ÚJABB SZÍRIAI HADMÛVELETHEZ KÖZÖLTE A TÖRÖK ELNÖKI SZÓVIVÕ. TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT FIATALKORÚAK KÍNZÁSÁVAL VÁDOLJA AZ ÉSZAK-IRAKI KURDISZTÁN VEZETÉSÉT A NEMZETKÖZI JOGVÉDÕ SZERVEZET. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN. FENNAKADÁSOKAT OKOZ A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN A HAVAZÁS, A BUDAPESTI LISZT FERENC-REPÜLÕTÉRRE KEDDEN TÖBB JÁRAT IS KÉSÉSSEL ÉRKEZETT MEG, EGYES GÉPEK A KÖRNYEZÕ LÉGIKIKÖTÕKBEN LANDOLTAK - MTI. FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE. AZ FKF ORSZÁGSZERTE MEGKEZDTE A KIDOBOTT FENYÕFÁK BEGYÛJTÉSÉT. ELSÕ MAGYARKÉNT ELÉRTE A DÉLI-SARKOT RAKONCZAY GÁBOR: 44 NAP ÉS 4 ÓRA ALATT TELJESÍTETTE A 917 KM-ES TÁVOT. HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ.