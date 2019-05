Lesz emlékhelye a hortobágyi deportálásoknak

A mostani a legfontosabb EP-választás, ami nem csupán az előttünk álló 5 évről, gazdasági kérdésekről, a szokásos uniós vitákról szól, hanem a saját biztonságunkról is az elkövetkező évtizedekben - mondta Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. Az EP-választásoknak komoly tétje van, nemcsak az országra, a keresztény kultúrára, az elért gazdasági eredményekre, hanem a gazdák mindennapi életére, az élelmiszer-biztonságra és az élelmiszerárakra is hatással van - közölte Zsigó Róbert államtitkár. A Nézőpont Intézet nemzetközi kutatása szerint a közép-európaiak uniópártiak, túlnyomó többségük maradna az Európai Unióban, de reformokat szeretnének. Magyarország 15 éve lett teljes jogú tagja az Európai Uniónak. A KDNP közölte: nekünk is tennünk kell azért, hogy a világ egyik legmeghatározóbb szövetsége maradhasson úgy, hogy benne minden nemzet megőrizhesse identitását, függetlenségét és erejét. DK: Ma 15 éve vagyunk EU-tagok, de az EP-választáson múlik, hogy a jövő Európájában is ott leszünk-e. A Demokratikus Koalíció szerint a magyaroknak csak az Európai Egyesült Államokban van jövőjük. Puzsér Róbert a Jobbik majálisán kijelentette: Nem szavaz sem a Jobbikra, sem pedig az LMP-re a május 26-ai EP-választáson. A főpolgármester-jelölt annak ellenére sem voksol majd egyik pártra sem, hogy a Jobbik és az LMP is támogatja a „Sétáló Budapest” programját és indulását a főváros főpolgármesteri tisztségéért. Az ellenzéki pártokat bírálta Thürmer Gyula a Munkáspárt majálisán. A pártelnök szerint nem számít baloldalinak az, aki a Jobbikkal szövetkezik és az sem, aki patkánynak nevezi azokat, akik nem szavaznak rá. Nem véletlen elszólás, hanem tudatosan megtervezett akció volt a szocialisták patkányozása - állítja a Fidesz alelnöke. Németh Szilárd Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: azzal, hogy Ujhelyi István a botrány után patkánykormánynak nevezte az Orbán-kabinetet, pártszintre emelte a gyűlölködést. Vállalhatatlannak nevezte a szocialista Bangóné Borbély Ildikó kijelentését Farkas Örs politikai elemző az M1-en. Disznóknak és gazembereknek nevezte a kormánypártok tagjait és az ország vezetőit a Jobbik alelnöke. Stummer János nagykőrösi kampánybeszédében bizonygatta, hogy a Jobbik elpusztíthatatlan, mert a hazához való hűség tartja össze. Olyan Európai Unióban élünk, ahol egyetlen tagállam sincs már, amelyben elegendő gyermek születne, vagyis az országok nem képesek az önfenntartásra a saját erejükből - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány célja, hogy a gyermekvédelemben részesülő gyermekek és fiatal felnőttek minél magasabb arányban legyenek nevelőszülőknél - jelentette ki Simon Attila István helyettes államtitkár. 2013 óta hatalmas ütemben bővül a kiskereskedelmi forgalom és a lakossági fogyasztás - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Kossuth Rádióban. Bartos Mónika fideszes országgyűlési képviselő lesz a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Várhatóan ősztől lehet pályázni a 9. és 11. évfolyamos diákoknak azokra a külföldi nyelvtanfolyamokra, amelyeket teljes egészében a magyar kormány finanszíroz – jelentette ki Bartos Mónika a Hír TV Magyarország élőben c. műsorában. Az évente 140 ezer középiskolást érintő program miniszteri biztosa elmondta: elsősorban az uniós országokban lehet majd nyelvet tanulni, a szervezés pedig már meg is kezdődött. Hajdú-Bihar megyében is megjelent az afrikai sertéspestis - a megye megfigyelés alatt álló területén 3 elhullott vaddisznóból mutatta ki a vírust a Nébih laboratóriuma. Ismét a Magyar Honvédség légiereje biztosítja - négy Gripen vadászgéppel és mintegy százfőnyi személyzettel - négy hónapon át a balti légtér védelmét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megdöbbentőnek és sokkolónak tartja, hogy Fionnuala Ní Aoláin, az ENSZ egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa egy terroristát menteget. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az ENSZ egyik funkcionáriusa semmibe veszi a magyar bíróságot és a magyar jogállamot, amikor az Ahmed H. ügyében hozott ítéletet kritizálja. Történelmi fontosságú pillanat volt az Európai Unió 15 évvel ezelőtti bővítése, amelynek során tíz, jórészt volt szocialista ország csatlakozott a közösséghez - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Matteo Salvinit, a Liga olasz kormánypárt vezetőjét nevezte Európa jelenlegi legfontosabb emberének a migráció megállítása és az EU átalakítása terén Orbán Viktor miniszterelnök, akivel a La Stampa olasz napilap közölt interjút. Nem semmisült meg a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet és továbbra is veszélyes, ezt mutatja vezetőjének új videoüzenete - figyelmeztetett Angela Merkel német kancellár. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram bővítéséről, valamint a magyar és a marokkói egyetemek közötti közvetlen kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Kövér László házelnök Rabatban Szaid Amzazival, a Marokkói Királyság oktatásért felelős miniszterével. Aláírta az iráni elnök azt a törvényt, amely terrorizmust támogató kormánynak nyilvánítja az amerikai vezetést, valamint a terrorszervetek listájára helyezte az Egyesült Államok hadseregének Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokságát. Az Irán atomprogramjáról 2015-ben megkötött, többhatalmi megállapodás az összeomlás szélén áll az amerikai szankciók szigorítása miatt - jelentette ki Abbász Arágcsi külügyminiszter-helyettes. Lövöldözés volt az észak-karolinai Charlotte nagyváros egyik egyetemén, az Egyesült Államokban, a tragédiának két halálos áldozata és négy sebesültje van. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. Új-Zéland legjelentősebb médiavállalatai megállapodást kötöttek arról, hogy a márciusban Christchurchben elkövetett terrortámadás elkövetőjének tárgyalásáról szóló tudósításaikban nem adnak teret a tömeggyilkos szélsőjobboldali, rasszista ideológiájának. A húsvétvasárnapi, Srí Lanka-i terrortámadásokat feltehetően külföldön tervelték ki, és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet stratégiát válthatott, ami azt jelenti, hogy a jövőben kisebb országokat vesznek célba – hangsúlyozta a Srí Lanka-i elnök. A puccs megbukott és a venezuelai hadsereg az egész országot ellenőrzi - ezt Nicolas Maduro venezuelai elnök közölte nemzetéhez intézett televíziós beszédében. Több mint 70-en megsebesültek a kormányellenes tüntetéseken a Caracas melletti La Carlota légi támaszpont közelében. Nicolás Maduro venezuelai elnök tegnap készen állt arra, hogy elhagyja az országot és Kubába meneküljön, de Moszkva maradásra bírta - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a CNN hírtelevíziónak. Kubának nincsenek katonái Venezuelában - ismételte meg Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter, válaszul arra, hogy Donald Trump amerikai elnök totális embargóval fenyegette meg a szigetországot a Maduro-rendszer katonai támogatása miatt. Nyolcezer méter alatt nem repülhetnek be amerikai polgári repülőgépek Venezuela légterébe. A tiltás - az Amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság közleménye szerint - visszavonásig és nemcsak légitársaságokra, hanem magángépekre is érvényes. Karantén alá vonták Mongólia Bajan-Ölgij tartományának Ölgij körzetét, mert két emberrel minden valószínűség szerint pestis végzett - jelentette egy helyi híroldal. Bejelentette a trón átvételét Naruhito, az új japán császár, aki azután lép trónra, hogy 85 éves édesapja - egészségi állapotára hivatkozva - bejelentette lemondását. Egy férfi halálra késelte édesapját tegnap este a Hajdú-Bihar megyei Nyírmártonfalván. Holttestet találtak egy kisújszállási háztűznél, mire a tűzoltók kiértek, már csak izzás volt. Jégkorong divízió I/A-vb: Fehéroroszország - Magyarország 3:1 Férfi kosárlabda NB I: Kaposvári KK - Alba Fehérvár 89:97 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Moyra-Budaörs 37:24 Női kosárlabda NB I: CMB CARGO UNI Győr - ZTE NKK 49:69 Elsősorban csapata egységes fellépését dicsérte Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője, miután 1:0-ra legyőzték a Tottenham Hotspurt a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén Londonban.