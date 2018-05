Lesz elég rendőr a Balatonnál ezen a nyáron

A jövőben épp ezért a megelőzésre és a tájékoztatásra helyeznének nagyobb hangsúlyt a vízirendőrök, ezért találták ki a Mentőöv programot, melynek megvalósítása azonban még csak terv.

„Az összes ilyen bejáró stégen legyen figyelemfelhívó tábla, legyen olyan jelzésrendszer kialakítva a Balatonon, amely egy ilyen összesített piktogram térképen elérhető, és tudjuk majd egy-egy kijelölt fürdőhelyről később, hogy az milyen medermélységű, mire kell ott számítani, tehát magyarul rendelkezzünk információval a jó döntésekhez” - mondta a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság vezetője, Horváth László.

A készenléti rendőrség állományából mindig annyian érkeznek majd a Balatonhoz, amennyire éppen szükség lesz – mondta az ORFK főosztályvezetője. De számolnak azzal, hogy évről-évre több a turista.

„Itt Siófokon például problémát okozott az elmúlt években a Budapest és Siófok között közlekedő vonatjáratoknak a biztonsága is, hiszen nagyon sokan vonattal érkeztek ide, különböző rendezvényekre, és hajnalban vonattal mentek haza, most már ezeknek a vonatoknak a rendőri kísérését is megszervezzük, tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyobb rendőri erőt igényel a turisztikai feladatok végrehajtása, mint a korábbi években” - mondta el Lakatos Tibor.

Idén nyáron is Siófok mellett állomásoznak a légirendészet helikopterei. Az autóval nehezen megközelíthető helyeken, mint például a siófoki szórakozóhelyeknek otthont adó sétányon, ezúttal is lesznek lovas és kerékpáros járőrök is.