Belföld

Lesz 14. havi nyugdíj, a bevezetés részletei még egyeztetés alatt állnak + videó

2025. november 01., szombat 12:00 | HírTV

A kormányfő úgy összegzett: amíg nemzeti kormány van, soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből.

  • Lesz 14. havi nyugdíj, a bevezetés részletei még egyeztetés alatt állnak + videó

Orbán Viktor csütörtök este jelentette be: érkezik a 14. havi nyugdíj. A miniszterelnök azt mondta: a részletek kidolgozása még folyamatban van, de a kabinet határozott szándéka, hogy a juttatást bevezessék. A Hír TV által megkérdezettek örülnek az intézkedésnek.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban már úgy fogalmazott: 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét, és elvették a 13. havi nyugdíjat. A kormányfő leszögezte, soha többé nem fordulhat elő Magyarországon amíg nemzeti kormány van, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből.

Háború Ukrajnában

