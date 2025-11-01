Lesz 14. havi nyugdíj, a bevezetés részletei még egyeztetés alatt állnak + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor csütörtök este jelentette be: érkezik a 14. havi nyugdíj. A miniszterelnök azt mondta: a részletek kidolgozása még folyamatban van, de a kabinet határozott szándéka, hogy a juttatást bevezessék. A Hír TV által megkérdezettek örülnek az intézkedésnek.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban már úgy fogalmazott: 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét, és elvették a 13. havi nyugdíjat. A kormányfő leszögezte, soha többé nem fordulhat elő Magyarországon amíg nemzeti kormány van, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből.