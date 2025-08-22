Lerántották a leplet Magyar Péterék kamuprofiljairól + videó

RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

A Barátság kőolajvezeték újabb támadása, Ukrajna nyugati szövetsége és az amerikai terjeszkedés a Kaukázusban fenyegeti Európa energiaellátását. Mi indítja el a láncreakciót, és milyen következményekkel jár? Nézd meg a videót, és tudd meg!

Büntetőjogi következménye is lehet a Budapesten kiégett buszoknak + videó Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, a főpolgármester hibája, hogy a buszok nagy része nem biztonságos. A Fővárosi Kormányhivatal megállapítása szerint a buszok 22 százaléka alkalmatlan a feladatára, 56 százaléknál egyéb műszaki problémák vannak, melyek miatt emberéletek is veszélybe kerültek.

Budai Gyula: Lózungokkal és ígéretekkel nem lehet egy országot működtetni + videó Budai Gyula szerint azok a botrányok, amelyek a Tisza párt háza táján láthatóak, nem arról tanúskodnak, hogy felelősen tudnának kormányozni. A politikus szerint hiába született több büntetőfeljelentés ellenük, a politikai és egyéb felelősséget biztosan nem fogják vállalni.