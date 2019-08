Lepaktálhatott a Jobbik a DK-val

Mirkóczki Ádám egri polgármester-jelöltségéért köthetett háttéralkut a Jobbik a szocialistákkal és a DK-val, cserébe a baloldali pártok támogatását élvező polgármesterjelölt mellé állnak Hajdúszoboszlón. Jónás Kálmán, a pártból emiatt most kilépett alapszervezeti tag azt írta, ha a Jobbik nem támogatná Holoda Attilát, a DK és az MSZP kihátrálna Mirkóczki mögül. A Magyar Nemzet közlése szerint a Jobbik mindezzel egyébként helyi tagjainak tett ígéretét is megszegte, mivel korábban engedélyt kaptak arra, hogy helyben döntsenek a támogatandó jelölt személyéről.

A Gyurcsány Ferenc vezette DK-val és az MSZP-vel kötött háttéralku lehet az oka annak, hogy a Jobbik, szembemenve hajdúszoboszlói tagjainak szándékával, a baloldali pártok – Momentum, Mindenki Magyarországa Mozgalom, DK, MSZP, Szolidaritás, Párbeszéd, V21 – által támogatott Holoda Attila polgármesterjelöltet támogatja az őszi választáson.

Minderről Jónás Kálmán, a Jobbik önkormányzati képviselője számolt be, aki egyúttal hivatalosan is bejelentette: a párt hajdúszoboszlói alapszervezetének minden tagja kilépett a Jobbikból. Jónásék döntésének előzménye az, hogy a Jobbik országos elnöksége – elviekben szabad kezet adva a hajdúszoboszlói szervezetnek, végül átlépve a fejük felett – a támogatásáról biztosította Holoda Attilát, a baloldal polgármesterjelöltjét, miközben a Jobbik helyi szervezete Czeglédy Gyulát támogatná. Czeglédyt a MI Hajdúszoboszlóért Egyesület kérte fel, hogy induljon el polgármesterjelöltként, de mögötte áll a Hajdúszoboszlói Fiatalok Fóruma, a Fidesz–KDNP, a Jobbik és az LMP helyi politikusa is.

Jónás Kálmán újabb részleteket feltárva a háttérben zajló folyamatokról most azt írta: a Jobbiknak azért kell támogatni Holoda Attilát, „mert ha nem támogatnák, akkor mondjuk Egerben kihátrálna a DK és az MSZP Mirkóczki Ádám mögül”. Szerinte látszik, hogy az ellenzéki pártok nem a helyiek érdeke mentén politizálnak és fognak össze, hanem országos szinten döntenek településekről, polgármesterjelöltekről.

Jónás úgy látja, egy alkalmas jelölt mögött kell felsorakozni, Holoda pedig alpolgármesterként egyetlen bizottsági ülésen sem vett részt, arrogáns, kioktató, ráadásul egy korábbi tévés nyilatkozatában „lehülyézett minden jobbikost”. A Jobbikból most kilépett tag azt is írta: mind Vona Gábortól, mind az új pártvezetéstől felhatalmazást kaptak arra, hogy helyben döntsék el, kit támogatnak az önkormányzati választáson. Az országos elnökség most saját ígéretét megszegve állt be a baloldali jelölt mögé, cserben hagyva hajdúszoboszlói szervezetét.

Magyar Nemzet