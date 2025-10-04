Lengyel mintára verné szét a bíróságokat a Tisza Párt + videó

Megosztás itt:

Tuzson Bence: "Az utóbbi időszakban kinevezett bírókat listázni kell és három kategóriába kell osztani. A fiatal bírókra, azokra a bírókra, akiknek kifejezett célja a demokratikus államrend megdöntése, és azokra, akik csak ambícióik miatt lettek bírók. Ja hogy ez súlyos támadás az igazságszolgáltatással szemben? Na pont ezt akarja Tarr Zoltán és a Tisza Párt, amikor a lengyel példára hivatkozik, hiszen a Tusk-kormány pontosan ezt csinálta."