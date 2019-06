Lengyel konzulátust avattak Keszthelyen

Ma van a pedagógusnap: hagyományosan ekkor köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Az MSZP is folytatja a bevándorláspárti politikát - reagált a Fidesz-frakció a bejelentésre. A szocialisták és Gyurcsány pártja továbbra is szilárdan bevándorláspártiak, ha tehetnék, a migránsokhoz csoportosítanák a gyermekes családoknak juttatott adókedvezményeket és támogatásokat - mondta Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mélyzuhanásban van az MSZP, a párt támogatottsága EP-választásról EP-választásra megfeleződik - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Az LMP július 6-án tartja rendkívüli tisztújító kongresszusát - közölte Kanász-Nagy Máté ügyvezető. Ízléstelen, hogy Karácsony aktuálpolitikai haszonszerzésre próbálja felhasználni a dunai hajószerencsétlenséget - reagált a Fidesz-frakció Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt nyilatkozatára. Bemutatkozott a Mi Hazánk által alapított Nemzeti Légió Szegeden, a rendezvényt békés ellendemonstrációk kísérték, ahol ellenzéki politikusok is fölszólaltak. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője jelezte: amennyiben valóban bejegyzik a Nemzeti Légiót, jogi lépéseket tesznek. A tervek szerint a jövő évi költségvetésből minden eddiginél több forrás jut a családok, a fiatalok életkezdésének támogatására, mindez azt jelenti, hogy az idei esztendő és a jövő év is a családokról szól - közölte Novák Katalin államtitkár. A kormányzat a családpolitikai intézkedések keretében komplex támogatást nyújt a családoknak - közölte a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár. Ezt jól mutatja a július 1-től induló családvédelmi akcióterv, ami életkezdési, autóvásárlási és otthonteremtési támogatást egyaránt nyújt a fiatal családoknak - jelentette ki Beneda Attila. Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A visszaváltási lehetőség miatt az öt évnél rövidebb időre tervezőknek megéri új magyar államkötvényt vásárolni - hangsúlyozta Regős Gábor, a Századvég közgazdásza az M1 műsorában. Nagyon komoly érdeklődés kísérte a Magyar falu program eddigi öt pályázatát, ami azt bizonyítja, hogy a támogatott célok létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen - írja a Magyar Nemzet. Mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A megnövekedett migrációs nyomás miatt ismét ezer honvéd vesz részt Magyarország déli határszakaszának védelmében - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A munkaerőhiány a mérnökök, a fizikai dolgozók és az orvosok körében jelentkezik leginkább a Szent István Egyetem felmérése szerint. Németh Szilárd elmondta: megnőtt az illegális migráció a Balkánon, a rendőrségnek komoly erőket kell vezényelnie a nyári feladataik ellátására. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint azzal, hogy újra részt vesznek a katonák is a déli határ védelmében, átcsoportosíthatók lesznek bizonyos rendőri erők. Bakondi György az M1 műsorában elmondta: a balkáni útvonalon növekedés tapasztalható. Ez jelentkezik a magyar határnál is, ahol mintegy 4700 elfogás és visszakísérés történt az év első öt hónapjában. Az 1956-os Intézet a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban folytatja tevékenységét június 15-től - közölte a Veritas. Komoly és valós az érdeklődés Kanadában a magyar élelmiszeripari termékek iránt, és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a partnerség a kanadai cégekkel - mondta Magyar Levente parlamenti államtitkár. Nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás kultúráját - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés Torockón. Európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek számára, arra, hogy megőrizhessék identitásukat és biztosítva legyen diszkriminációmentességük - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Éberhardon. A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa homíliájában, a Csíksomlyón bemutatott szentmiséjén. „Ne hagyjuk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek az elkülönülést táplálják, megfosszanak a testvériség érzésétől” - hangoztatta a katolikus egyházfő. Ferenc pápa arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé, nem adhat rá ürügyet. Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt elnöki és szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetői tisztségéből Andrea Nahles, a politikus. Az olasz hatóságok elengedték a Sea-Watch német segélyszervezet egyik mentőhajóját, amelyet azzal a gyanúval foglaltak le, hogy megsértette a bevándorlásra vonatkozó szabályokat. Mintegy ezren tüntettek Berlinben, tiltakozva iszlamista csoportok Izrael-ellenes felvonulása ellen - írta a dpa német hírügynökség. Huszonkilenc bevándorló sérült meg egy menekülttáborban kitört tűzvészben a boszniai Velika Kladusában. Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak. Azonosították a dunai hajóbaleset 7 dél-koreai áldozatát - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1-en. Árokba hajtott motorkerékpárjával egy férfi a 31-es úton, Nagykáta külterületén. A fiatalember a balesetben életét vesztette. A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a szerdai dunai hajóbaleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását - közölte a Fővárosi Főügyészség. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte: az országban 781 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget. A Duna budapesti szakaszán gyors apadás várható, a Tiszán és mellékfolyóin hosszan elnyúló árhullámra kell számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Kábítószer-kereskedőket fogtak el Szegeden. A magyar női röplabda-válogatott négy játszmában nyert Harnes-ban a házigazda francia csapat ellen az Európa-liga arany divíziójának harmadik fordulójában. Galambos Péter aranyérmet nyert könnyűsúlyú egypárban a luzerni evezős Európa-bajnokság zárónapján. Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert Indianapolisban, az úszó Bajnokok Sorozata utolsó állomásának zárónapján. Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén. Férfi kézilabda BL: Veszprém - Kielce 33:30 Az FC Liverpool nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonját. A 75 kilogrammos Bereczki Dominik nyerte a román Anghel Cardos ellen saz újpesti Madárfészek Ökölvívó Akadémián megrendezett második Superfight Series Hungary elnevezésű muaythai és K-1 küzdősport gála főmérkőzését. A magyar női kosárlabda-válogatott 66:57-re kikapott a török csapattól a spanyolországi Burgosban rendezett felkészülési tornán. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Pécsi VSK-Veolia 88:75; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Szolnoki Olaj KK 78:65 A magyarok négy érmet, közte egy aranyat gyűjtöttek a döntőkben a kajak-kenusok duisburgi világkupaversenyén. A magyar női párbajtőrcsapat bronzérmet szerzett a plovdivi U23-as Európa-bajnokságon. Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.