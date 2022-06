Lendvai Ildikó az MSZP-elnökségéről: Nagy hülye voltam, hogy elvállaltam

Megosztás itt:

„Tény, elég pocsék helyzetben van az egész ellenzék és azon belül az MSZP, de baloldalnak lennie kell. Ezért inkább úgy fogom fel: innen szép nyerni, vagy legalább talpra állni” – fogalmazott a Blikknek adott interjújában Lendvai Ildikó, az MSZP egyik alapítója, volt elnöke és frakcióvezetője.

Lendvai Ildikó az áprilisi választási eredményről azt mondta, mellbevágta a Fidesz kétharmados győzelme, de igazán nem ez ütötte szíven. „Amikor megpillantottam, hogy Márki-Zay Péter egyedül megy a sajtótájékoztatóra, majd néhány párt rögtön elkezdte egyedül őt hibáztatni. Veszíteni lehet, de rossz ízléssel, ellenszenvesen viselkedni a politikában is tilos” – mondta, utalva arra, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök, valamint Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke egy órával a választási eredmények kihirdetése után egy személyben Márki-Zay Pétert nevezték meg, mint felelőst a választási eredményeket illetően.

Lendvai saját bevallása szerint belebolondult volna a nyugodt nyugdíjas évekbe, ezért nem szemléli távolról az MSZP folyamatait és jár be a Villányi úti pártközpontba heti, kétheti rendszerességgel. 2009.esm egyéves MSZP-elnöki tevékenységéről azt mondja:

Nem mondom, hogy nagy tülekedés volt ezért a posztért. Utólag nézve, valószínűleg nagy hülye voltam, hogy elvállaltam.

Pontosan tudta mindenki, én is, hogy választási diadalunk nem lesz 2010-ben. Azt a kárt sikerült elkerülni, hogy ne essen szét és szűnjön meg a párt, a kétharmadot viszont nem tudtuk megakadályozni. Dehát, bukni is meg kell tanulni, az is hasznos tapasztalat egy politikus számára”.

Az interjúban felmerül, hogy a leggyakoribb kifejezés, amire rákeresnek az emberek az interneten a személye kapcsán az a plasztika, amire Lendvai Ildikó ezt válaszolja: „Fogjuk fel ezt bóknak. Persze, néha bosszant, amikor ilyen baromságok jelennek meg. Ez azért van, mert a legtöbb ember a televízióban lát. Inkább az ATV sminkeseinek elismerése ez, mintsem az én adottságaimé. Itt ül velem szemben, az összes ráncomat látja”.

Blikk alapján Mandiner