2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Lemondták a szombatra tervezett Horthy Miklós-misét

Hír TV

2018. január 26., péntek 07:45, frissítve: péntek 10:50

Lemondta a Belvárosi plébániatemplom a szombatra tervezett Horthy Miklós-misét, miután felháborodást keltett, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a holokauszt nemzetközi emléknapjára szervezte az eseményt. Osztie Zoltán, a szervezet korábbi elnöke a Szemlélek blognak adott tegnapi interjújában beszélt arról: az egyházi elöljárókkal egyeztetve döntés született, hogy sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem tartják meg január 27-én. A plébános szerint véletlen egybeesésről volt szó.

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Horthy MiklósholokausztBelvárosi Plébániatemplom

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