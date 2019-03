Lemondott mentelmi jogáról a jobbikos képviselő

A JOBBIKOS FARKAS GERGELY MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉNÉL. FARKAS GERGELYT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATNÁK KI, AMIÉRT A TAVALYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT 600 EZER FT-OT AJÁNLOTT EGY LMP-S KÉPVISELÕJELÖLTNEK A VISSZALÉPÉSÉRT. FARKAS GERGELY KÖZBEN LEMONDOTT MENTELMI JOGÁRÓL, A JOBBIK PEDIG ÚGY REAGÁLT: A PÁRT SOSEM BÚJT A MENTELMI JOG MÖGÉ. PATAI MIHÁLY MNB-ALELNÖKI KINEVEZÉSÉRE KÉSZÜL JAVASLATOT TENNI ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕNEK. GERHARDT FERENC MNB-ALELNÖK HÉTÉVES MEGBÍZATÁSA ÁPRILIS 21-ÉN SZÛNIK MEG EMLÉKEZTETETT A MINISZTERELNÖK. AZ MNB ILLETÉKSZIGORÍTÁST VEZETNE BE A BEFEKTETÉSI CÉLÚ LAKÁSVÁSÁRLÁSOK ESETÉBEN, AMI VISSZAFOGHATNÁ AZ INGATLANOK DRÁGULÁSÁT MAGYAR NEMZET. BIZTOSÍTÁSI ALKUSZOK: A FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK PIACÁN NE A DÍJVERSENY KERÜLJÖN ELÕTÉRBE. MEKH: SE A NAPI, SE A TÉLI FÖLDGÁZFOGYASZTÁSI REKORD NEM DÕLT MEG DECEMBER ELEJE ÉS FEBRUÁR VÉGE KÖZÖTT. RÉTVÁRI BENCE: A MIGRÁCIÓ VESZÉLYT JELENT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE ÉS AZ OKTATÁSRA KOSSUTH RÁDIÓ. HM: ÉLESLÖVÉSZET KÖZBEN MEGSÉRÜLT EGY GRIPEN VADÁSZGÉP A HAJMÁSKÉRI LÕTÉREN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. NVI: MÁRCIUS 19-IG KÉRHETNEK BRAILLE-ÍRÁSOS ÉRTESÍTÕT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL A LÁTÁSSÉRÜLTEK. GYÖNGYÖSI MÁRTON ELNÖKHELYETTES, PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕ ÁLL A JOBBIK EURÓPAI PARLAMENTI JELÖLTLISTÁJÁNAK ÉLÉN. A LISTA MÁSODIK HELYÉN A JELENLEG IS BRÜSSZELBEN DOLGOZÓ BALCZÓ ZOLTÁNÉ. ELMENEKÜLT AZ ECHO TV STÁBJÁNAK KÉRDÉSE ELÕL VARGA-DAMM ANDREA JOBBIKOS POLITIKUS, AKI KORÁBBAN AZT MONDTA, HOGY NEM BUJKÁL A SAJTÓ ELÖL. A STÁB AZT SZERETTE VOLNA MEGTUDNI, HOGY RÉSZT VETT-E ABBAN AZ ÜGYBEN, AMINEK EREDMÉNYEKÉNT EGY IDÕS HÖLGYET KILAKOLTATTAK. GYERMEKORVOS: IDÉN ELÕBB KELL ELKEZDENI A KULLANCS ELLENI VÉDEKEZÉST. VÁMMENTES LESZ A BRIT IMPORT ZÖME AKKOR IS, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉP KI AZ UNIÓBÓL JELENTETTE BE A BRIT KORMÁNY. ROMÁNIA FOLYTATJA A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ ROMÁNOK ÉS A ROMÁNIÁBAN ÉLÕ BRITEK VÉDELMÉT CÉLZÓ ERÕFESZÍTÉSEIT ÍRTA KÖZÖSSÉGI OLDALÁN AZ EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELÕS ROMÁN MINISZTER. NAGYSZABÁSÚ FELSÕOKTATÁSI KORRUPCIÓS ÜGYET VIZSGÁL AZ AMERIKAI ÜGYÉSZSÉG. A VÁD SZERINT GAZDAG AMERIKAI SZÜLÕK KÖZTÜK HÍRESSÉGEK KENÕPÉNZT FIZETTEK ELITEGYETEMEKNEK, HOGY GYERMEKEIKET FELVEGYÉK. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK GYERMEKMOLESZTÁLÁS MIATT A VATIKÁN EGYKORI KINCSTÁRNOKÁT, GEORGE PELLT AUSZTRÁLIÁBAN. A 77 ÉVES FÕPAP TAGADJA A VÁDAT, ÉS FELLEBBEZÉSRE KÉSZÜL. EURÓPA TANÁCS: UKRAJNA HALASSZA EL A KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY ELFOGADÁSÁT A VÁLASZTÁSOK UTÁNI IDÕSZAKRA! CSALÁDTÁMOGATÁSOK EMELÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ KORMÁNYRENDELETET FOGADOTT EL A ROMÁN KORMÁNY. A VENEZUELAI FÕÜGYÉSZ VIZSGÁLJA GUAIDÓ ÉRINTETTSÉGÉT AZ ÁRAMELLÁTÁS ELSZABOTÁLÁSÁBAN - JELENTETTE BE KEDDEN A FÕÜGYÉSZ. ÖSSZEOMLOTT EGY HÁROMEMELETES ISKOLA NIGÉRIÁBAN, SOKAN A ROMOK ALATT REKEDHETTEK. BUSZ GÁZOLT EL EGY GYEREKET BUDAPESTEN A XX. KERÜLETBEN, A GYEREK SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT FEGYHÁZBÜNTETÉSEKET SZABOTT KI A BÍRÓSÁG MISKOLCON. FELÚJÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL LEZÁRJÁK A FEHÉRVÁRI UTAT A VÁROSKÖZPONT FELÉ. MAGYAR KÖZÚT: FOLYTATÓDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA 43 KM-NYI SZAKASZON, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: BUDAPESTEN ÉS KECSKEMÉTEN EGYSZERRE FOGTAK EL KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTHATÓ EMBEREKET A NYOMOZÓ ÜGYÉSZEK A TEK, ÉS A VÉDELMI SZOLGÁLAT NYOMOZÓI. A GYANÚSÍTOTTAK A TÖBBI KÖZT UNIÓS ÁLLAMPOLGÁRSÁG ELINTÉZÉSÉT ÍGÉRTÉK ARRA NEM JOGOSULT KÜLFÖLDIEKNEK.