Lemondott Balog Zoltán + videó

Megosztás itt:

Balog Zoltán úgy fogalmazott: Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Csak az a fontos – és ebben sokkal nagyobbat tévedtem, mint abban, hogy kegyelmet kértem nem gondolva minden körülményre -, hogy ezt a harcot lelki fegyverekkel kell vívni és nem közéleti és nem politikai és nem médiafegyverekkel kell vívni.

Törvényeink értelmében lemondásom a következő Zsinat döntésével válik hatályossá. Addig, mostantól az elnöki teendőket a következő Zsinatig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el - idézte Balog Zoltán szavait a reformatus.hu.

Balog Zoltán 2018-ban vonult vissza a politikától, miután hat évig az emberi erőforrások minisztere volt. 2020 novemberében választották meg a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspökévé, 2021 januárjában iktatták be hivatalosan, majd 2021 májusában szentelték püspökké.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert