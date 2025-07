Lemondott a Momentum elnöke

Megosztás itt:

Tompos Márton az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint úgy fogalmazott, büszke arra, hogy a közösség, amit nemcsak politikai otthonának tekint, de baráti közegének is, több mint egy évvel ezelőtt őt választotta meg vezetőjének. Továbbá büszke arra is, hogy hiába az elképesztően nehéz politikai környezet, a párt a Momentum történetének talán legnehezebb időszakában is "aktívan tett a kormányzati önkény ellen és dolgozott a rendszerváltásért". Az árvízi védekezéstől kezdve a füstgyertyázós tiltakozáson és hídfoglalásokon át a jogsegélyekig, a felcsúti Pride-ig és minden idők legnagyobb budapesti Pride-ján való részvételig számos olyan dolgot tett a párt az elnöksége alatt, amivel megmutatta: a Momentum volt, van, és lesz is - hangoztatta.

A leköszönő elnök döntését azzal magyarázta: túl optimista volt akkor, amikor azt hitte, egy pár hónapos csecsemő nevelését össze lehet egyeztetni azokkal a felelősségekkel, amelyek a Momentum elnökét terhelik, illetve, amikor azt hitte, azt a tényfeltáró és országjáró politizálást, amit még elnöksége előtt vitt, utána is folytatni tudja.

Tompos Márton hangsúlyozta, nem azért mond le, mert a Momentum nem indul a 2026-os választáson. Rámutatott: teljes mellszélességgel kiáll a közösségük döntése mellett, hiszen ez ugyanaz, amit ő is mond: néha el kell engedni a saját pozíciót, hátrébb kell lépni, hogy a végső cél, egy jobb ország közelebb kerüljön.

"Ebben maximálisan hiszek, de a kormányváltó kampányban való részvételünket már másnak kell levezényelnie" - fogalmazott. Egy olyan politikusnak, aki bizonyított már vezetőként, aki jól lát a pályán és megvan benne az erő és az energia is. Szerinte a Momentum erejét jól mutatja, hogy van olyan ember, akit alkalmasnak tart erre a feladatra.

Az eddigi elnök a párt tagja, országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese marad továbbra is és visszatér - mint írták - ahhoz, ahol a legtöbbet tud tenni a rendszerváltásért: "az állampárt korrupciós ügyeinek bemutatásához, a - főleg EU-n kívüli - külügyi témákhoz, és ezek kombinációjához".

