Lemondásra szólította fel Vajda Zoltánt a kerületi önkormányzat

Nagyon várjuk, hogy érdemi munka kezdődjön Budapesten - értékelte a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője a Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása óta eltelt száz napot. Láng Zsolt hangsúlyozta: Karácsony és az új városvezetés az első száz nap alatt hetekig azzal volt elfoglalva, hogy a DK és a Momentum hogyan osztozzon meg a helyeken, miközben a közgyűlési előterjesztések között nagyon kevés konkrétumot láttak. Iparág épült a börtönkártérítésekre, vannak ügyvédek, akik erre szakosodtak - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Völner Pál hangsúlyozta: mindezt karitatív tevékenységnek állítják be, miközben milliárdokat visznek el az államtól, az áldozatokhoz pedig ennek csak a töredéke jut el kártérítésként. Megadóztatná az üresen álló ingatlanok tulajdonosait a Párbeszéd. Az ötletet egyetlen ellenzéki párt sem támogatja. Korábban a Momentumos Kerpel-Fronius Gábor is ezzel az elképzeléssel kampányolt. A Fidesz választ vár Gyurcsány Ferenc DK-elnöktől és pártjától arra a kérdésre, hogy „hová és milyen célból küldik ki külföldre a magyar emberek adatait" - közölte Zsigmond Barna Pál, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője. 115 millió forintos bírságot szabott ki a BKV-ra a Közbeszerzési Döntőbizottság a főpolgármester egyik előterjesztése miatt. A testület megsemmisítette azt a fővárosi közbeszerzést, amiben a budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítását tervezték. Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja az oktatási szegregáció miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatos gyöngyöspatai eseményeket - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A költségvetési bevételek 2019-ben nagyobb növekedést értek el, mint a kiadások - közölte a Pénzügyminisztérium. A globalizáció veszélyezteti a nemzeti értékeket, kultúrákat, ezért fontos megőrizni a helyi és nemzeti kincseket - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Csaknem 15 milliárd forinttal több pénz jut a színházak támogatására 2010 óta és a kormány támogatásával sorra újulnak meg a színházak vidéken és a fővárosban - közölte az Emmi a magyar kultúra napján. A nemzeti összetartozás azt jelenti, hogy a magyar kultúra köti össze a különböző gondolkodású, de egy szellemi bázisról induló embereket - fogalmazott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen. A Városháza Gerlóczy utcai épületszárnyában kap helyet a Budapest Galéria, és az idén elkezdődik a Merlin Színház korábbi, az utcában álló épületének felújítása - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a kultúra napján. Hatásköröket vonna el a tagállamoktól az Európai Parlament liberális frakciójának új migrációs tervezete - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Renew Europe által jegyzett javaslat a Soros-szervezetek közreműködésével intézményesítené az illegális bevándorlást. Egyre több migráns érkezik Magyarország területére különféle módszerekkel: a kerítés alá ásott alagutakon, a kerítésen létrán átmászva, vízi úton, leplombált kamionokban - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Mintha csak a Soros-tervet olvasnánk az európai liberálisok új bevándorláspárti javaslatában - közölte Facebook-oldalán Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy védje a hazai nemzetiségeit és a határokon túli magyar közösségeit, ezért számára az anyanyelvi oktatás elősegítése, támogatása és fejlesztése kiemelt fontosságú - mondta Pacsay-Tomassich Orsolya, a KKM államtitkára. Áder János köztársasági elnök részt vesz az 5. Nemzetközi Holokauszt Fórumon holnap Izraelben - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon kijelentette, hogy Ukrajnának Közép- és Kelet-Európa vezető országává kell válnia. Megsértették az alaptörvényt a román törvényhozók tavaly szeptemberben, amikor saját pártjának ellenkezése dacára Teodor Melescanu volt külügyminisztert választották a szenátus élére - állapította meg az alkotmánybíróság. Terrorista cselekedet előkészítése és Koszovó stabilitásának aláásása miatt nyolc embert ítélt kettőtől 12 évig tartó börtönbüntetésre a pristinai bíróság. Sztrájkot hirdettek Leszbosz, Híosz és Számosz görög szigetek hatóságai a túlzsúfolt migránstáborok elleni tiltakozásuk jeléül. Új államfőt választott a görög parlament, az ország történetében először került nő az elnöki székbe Katerína Szakellaropulu személyében. Bejelentette lemondását a kormánykoalíciós Öt Csillag Mozgalom éléről Luigi Di Maio olasz külügyminiszter. Lezárult a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénybe iktatását célzó tervezet tárgyalása a brit parlamentben. II. Erzsébet királynő formális hozzájárulásával a törvény hamarosan életbe lép. Beszüntették a munkát a délkelet-franciaországi Grand'Maison, az ország legnagyobb vízerőművének a dolgozói, így tiltakozva a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen - közölte a radikális francia CGT szakszervezet helyi csoportja. Oroszországban nem célszerű áttérni az elnöki rendszerről a kormányzás parlamenti formájára - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az üzbég parlament alsóháza jóváhagyta az új kormányt - tájékoztatot Hodzsiakbar Tuljaganov szóvivő. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy ugyan ő a maga részéről szeretne részt venni a hazájában ellene zajló alkotmányos felelősségre vonási eljárás szenátusi tárgyalásán, ügyvédjei ezt nem javasolják. A venezuelai kormány tagjaival szemben bevezetett európai uniós szankciók kiszélesítését sürgette Juan Guaidó, az ellenzéki többségű venezuelai nemzetgyűlés elnök. Százhuszonkilenc illegális bevándorlót szállítottak vissza Líbiából önkéntes jelleggel Szudánba - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. A líbiai főváros, Tripoli egyetlen működő repülőterét támadták a Halífa Haftar tábornokhoz, a Líbiai Nemzeti Hadsereghez hű erők - közölte a rivális, ENSZ-támogatású tripoli kormány egyik katonai szóvivője. Üdvözölte az új libanoni kormány megalakulását António Guterres ENSZ-főtitkár, hangsúlyozva, hogy a világszervezet támogatásáról biztosítja az új vezetőket az országot sújtó példátlan gazdasági válság kezelésében. Újabb erőszakos összecsapások törtek ki a libanoni fővárosban, dacára annak, hogy az előző nap megalakult kormányt vezető Hasszán Diáb miniszterelnök ígéretet tett arra: kabinetjével azon fog munkálkodni, hogy visszanyerje a közbizalmat. Nem akadályozta meg az indiai legfelsőbb bíróság az állampolgársági törvény országos tüntetéseket kiváltó - bírálói szerint muszlimellenes - módosításának hatályba lépését, miután megkezdte annak alkotmányossági vizsgálatát. A spanyol kormány klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, amelyben a globális felmelegedés elleni sürgős cselekvés szükségességét ismeri el - jelentette a spanyol sajtó. Spanyolországban nyolcra nőtt az ítéletidő halálos áldozatainak száma - közölték a hatóságok. Az utóbbi egy napban 17-re emelkedett, vagyis majdnem megduplázódott Kínában a tüdőgyulladást okozó új koronavírusban elhunytak, valamint 470-re nőtt a fertőzöttek száma - közölték Hupej tartomány tisztségviselői. Lezárták a tüdőgyulladást okozó új koronavírus-járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhan tömegközlekedési hálózatát, a hatóságok egyben felszólították a lakosokat, hogy ne hagyják el a várost - közölte a kínai sajtó. Oroszország megkezdte az új kínai koronavírus elleni vakcina kidolgozását, egyúttal az összes határátlépő pontján elrendelte a fokozott egészségügyi ellenőrzés bevezetését - jelentette be Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. Hőkamerákkal vizsgálják ezentúl a Szerbiába érkező utasokat a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren, hogy kiszűrjék azokat, akik esetlegesen megfertőződhettek az új koronavírussal - közölte a szerb egészségügyi miniszter. Őrizetbe vett a rendőrség egy oltalmazotti státuszban Magyarországon élő 30 éves szomáliai férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Magyarország teljes területén zártan kell tartani a baromfikat a madárinfluenza vírussal történő megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében - közölte az országos főállatorvos. Férfi kézilabda Eb: Portugália - Magyarország 34:26 Vízilabda Eb, férfiak, negyeddöntő: Magyarország-Oroszország 14:10 Női kézilabda NB I: Siófok KC-Győri Audi ETO KC 34:29 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket-Lyon (francia) 67:53 Fucsovics Márton bejutott a 3. fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután legyőzte az olasz Jannik Sinnert.