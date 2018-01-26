2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Lemond párttisztségéről Bárándy Gergely

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2018. január 26., péntek 09:12, frissítve: péntek 09:55

A politikus 2006 óta volt az MSZP képviselője. Közleményében azt írja: „Jelen helyzetben és a jelenlegi viszonyok között országgyűlési képviselőként – számomra vállalhatatlanná vált a folytatás.” Hogy mire gondol, nem részletezte, csak annyit tudni, visszatér civil szakmájához, az ügyvédséghez. Korábban Velez Árpád volt pártigazgató is hasonló okokkal magyarázta, hogy miért nem indul 2018-ban, és Botka László is ilyesmikről beszélt, amikor bejelentette visszalépését a miniszterelnök-jelöltségtől.

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Bárándy GergelyMSZP

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