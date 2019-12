Lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt DK-s országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus ezt az ATV Egyenes beszéd című műsorában jelentette be. Továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb párt, derül ki a Závecz Research idei utolsó felméréséből. Az adatok szerint a biztos szavazó pártválasztók 50 százaléka támogatja a kormánypártokat. Adókat emelt és új sarcokat vezetett be több, októberben mandátumot szerzett baloldali polgármester annak ellenére, hogy azzal kampányoltak: csökkentik a terheket - erről ír a Magyar Nemzet. Tovább folytatódik a Főváros által indított felügyelőbizottsági vizsgálat az Újszínház zaklatási ügyében - derül ki Demokratikus Koalíció Gy. Németh Erzsébet által jegyzett közleményéből. A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes annak ellenére folytatja a vizsgálatot, hogy az Újszínház a napokban lezárta az ügyben a belső etikai vizsgálatot, mivel sem áldozatot, sem tettest nem talált. Január elejétől leáll a parkoló autósok bírságolása egyes budapesti főútvonalakon - erről írt a 444.hu. A lap szerint azokon az útszakaszokon, amelyek nem a kerületekhez, hanem a fővárosi önkormányzathoz tartoznak, nem lesz parkolás-ellenőrzés. Úgy tudják, a főváros jelenleg érvényes szerződése az érintett parkolási céggel lejár, újat azonban nem kötöttek. Szexuálisan zaklatta diákjait a Színművészeti Egyetem egy tanára - ezt állítja egy hallgató. Az Origo birtokába jutott levél szerint a diák írásban jelentette az eseteket Upor Lászlónak, a színművészeti rektorhelyettesének. Az LMP 2020-ban szeretné megalapozni, hogy a párt és az általa képviselt zöldpolitika a 2022-es demokratikus fordulatkor már megkerülhetetlen legyen - hangzott el a két társelnök évértékelő sajtótájékoztatóján. Schmuck Erzsébet a fordulat évének nevezte az ideit, mert egyre többen látták be: fenntarthatatlanok a termelési és fogyasztási szokások, hiszen azok ökológiai válsághoz vezettek. Nő az állami fenntartású meddőségkezelési centrumok száma, ingyenessé válik a meddőségi diagnosztika és a meddőségkezelésben használt gyógyszerek is - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: a demográfiai kérdésen múlik mindig a nemzet jövője, ezért a kormány sok irányból támogatja a jelenlegi helyzet javítását. Átalakították az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyaki daganatok multidiszciplináris központjának fekvőbeteg-osztályát. A 378 millió forintból megújult részleget Kásler Miklós adta át. Megkapták a fogorvosokat és a traumatológusokat foglalkoztató intézmények azt az összeget, amelyet megígért a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy mégsem lesz új Nemzeti alaptanterv. A júliusban indult nagycsaládosok autóvásárlási programjában a résztvevők már több mint 1000 lízingszerződést kötöttek, 3 milliárd forint értékben - közölte a Magyar Lízingszövetség. Korszerűsítve, a lignitfelhasználáson alapuló széntechnológia kivezetésével hosszútávon biztosítható a Mátrai Erőmű működése - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Több mint 370 millió forintból újult meg az Országos Onkológiai Intézet Fej-és Nyaksebészeti osztálya. Az intézet főigazgatója elmondta, a felújítás során több, mint 580 négyzetméteren 14 betegszobát alakítottak ki, amelyekben összesen 37 ágy van. Heteken belül kialakítja álláspontját a Fidesz az Európai Néppárti tagságról – mondta a párt európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás hozzátette: a márciusban felfüggesztett tagságot illetően Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke és Orbán Viktor tárgyalni fognak, ugyanakkor véleménye szerint pontot kell tenni a törénet végére. Politikai hibaként értékelte a Fidesz európai néppártbeli tagságának megkérdőjelezését Antonio Tajani, a pártcsalád alelnöke. Továbbra is a migrációt tartják a legaggasztóbb problémának az európaiak. Emellett a klímaváltozás elleni fellépést is egyre többen sürgetik - derült ki az Európai Bizottságnak az egész Európai Unióra kiterjedő felméréséből. Vallási toleranciát és az éghajlatváltozás elleni fellépést szorgalmazta közös videóüzenetében Ferenc pápa és António Guterres ENSZ-főtitkár. Nagy értékű segélyt juttat Marokkónak és Ukrajnának az Európai Bizottság döntése alapján az Európai Unió. Aláírták az orosz-ukrán megállapodási jegyzőkönyvet az orosz gáz Ukrajnán keresztüli, Európába irányuló tranzitjáról és az egymással szembeni követelések rendezéséről - közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. Szlovéniában az év első tizenegy hónapjában 15 221 bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok, ami 70,9 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a szlovén belügyminisztérium. Csaknem 350 ezer ember él illegálisan Németországban - írta a Die Welt című német lap kormányzati adatokra hivatkozva. Öt feltételezett terroristát helyeztek előzetes letartóztatásba Bosznia-Hercegovinában. Egy 39 éves férfi lövöldözött tegnap Moszkvában, az orosz titkosszolgálat épületénél. Egy ember életét vesztette, 5-en megsebesültek amikor a férfi tüzet nyitott. Rekordot döntött a bombafenyegetések száma Moszkvában – értesült az Interfax hírügynökség. Tegnap legalább ezer objektumból 170 ezer embert kellett evakuálni hamis bombariadók miatt. Katonákat küld Montenegró a Szerbiával, a Koszovóval, valamint az Albániával közös határára, hogy megállítsa az egyre növekvő migrációs nyomást - jelentette a podgoricai sajtó. Belga sajtóértesülések szerint Carles Puigdemont és Toni Comin katalán szakadár vezetők Brüsszelben engedélyt kaptak belépésre és ideiglenes akkreditálásra az Európai Parlamentbe. Nagy többséggel jóváhagyta pénteken a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény januárban a ratifikációs folyamat következő szakaszába lépjen. Az amerikai védelmi miniszter bízik abban, hogy újraindulnak a tárgyalások Észak-Koreával. Fehéroroszországban kivégeztek egy halálra ítélt férfit, aki két nőt megölt és feldarabolt - jelentette pénteken egy független fehérorosz hetilap. Fatou Bensouda, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze bejelentette, hogy teljes körű vizsgálatot kíván nyitni a palesztin területeken elkövetett esetleges „háborús bűnök" ügyében, a vizsgálat mind az izraeliek, mind a palesztinok elleni vádakra kiterjed. Haszan Róháni iráni elnök felszólította Japánt, hogy tegyenek erőfeszítéseket az Irán nukleáris programjáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodás megmentése érdekében. Halífa Haftar tábornok háromnapos határidőt szabott a tripoli székhelyű kormányt támogató milíciának, hogy hagyja el a fővárost, különben a Líbiai Nemzeti Hadsereg újabb nagy támadást indít ellene. Folytatódtak a tüntetések Algériában, egy nappal az új köztársasági elnök beiktatása után. Erős, 6,1-es fokozatú földrengés volt Afganisztánban és Pakisztánban, de még az indiai Kasmír térségében is érezhető volt a földmozgás - jelentette az amerikai szeizmológiai intézet. Fél nap alatt 140 külföldit tartóztattak fel a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőrök és honvédek - írja a police.hu. Akár börtönbe is kerülhetnek a Szeviép-ügy másodfokú bírái, ha bebizonyosodik, hogy szándékosan befolyásolták a tárgyalás kimenetelét úgy, hogy felmentő ítélet szülessen - mondta a Hír Tv által megkérdezett ügyvéd. Futó Barnabás szerint ha büntetőeljárás is lesz, akkor akár az egész Szeviép-ügyet is újratárgyalhatják. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte annak a 27 éves garai férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint szerdán leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart a Bács-Kiskun megyei Mélykúton. Elrendelte a pilisi gyilkosság gyanúsítottjának letartóztatását a Budakörnyéki Járásbíróság - tudatta a Budapest Környéki Törvényszék. Emberölés bűntette miatt vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki megfojtotta az élettársát júniusban Zalaegerszegen - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. Emberölés bűntette miatt emeltek vádat egy nagykanizsai férfi ellen, aki 12 évvel ezelőtt megölt egy 81 éves embert - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. A mentők karácsonykor is teljes készenlétben állnak, az ország 255 mentőállomásán ezerötszázan teljesítenek majd szolgálatot - közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója. Felfüggesztik télre az útépítést a Szentendrei út csillaghegyi részén - közölte a BKK. Bohus Richárd olimpiai A-szintet úszott 100 méter háton a Győrben zajló Scitec Openen. Szlovák jégkorongliga: HC 07 Detva (szlovák)-MAC Újbuda 4:3; Dukla Trencín (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 5:1 Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Fehérvári Titánok 3:4 - hosszabbítás után. Huszonhárom magyar versenyző indul a 3. téli ifjúsági olimpián, melyet január 9. és 22. között rendeznek Lausanne-ban.