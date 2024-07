Lelkes interjút adott Nagy Ervin Magyar Péterrel kapcsolatban

Megosztás itt:

Interjút adott a 444-nek Nagy Ervin, amiben Magyar Péter dicsőítésén túl miniszteri ambícióit is megerősítette. A színész a lapnak többek között arról is beszélt, ő nem vett részt azon a bizonyos pesti éjszakán, amelyen Magyar Péter jó pár emlékezetes botrányt okozott.

A színész szerint ha ő is Magyar mellett lett volna azon a bizonyos éjszakán, akkor elejét tudta volna venni az eseményeknek. Ő ugyanis „békítő rugó” tud lenni, kellő határozottsággal képes moderálni a szélsőségessé váló helyzeteket is, így végül is már bánja, hogy aznap este nem tartott Magyar Péterrel.

Bár Nagy Ervin lenne miniszter Magyar Péter kormányában, igazából nem ismeri a potenciális leendő főnökét. Mint magyarázatként elárulta: ilyen tempó mellett, bár már hónapok óta dolgoznak együtt a Tisza Párt politikusával, csak most kezdenek olyan dolgokról beszélgetni, amelyekről emberek akkor szoktak, amikor összehaverkodnak

– mondta a színész, majd hozzátette, hogy Magyar „olyan ritmust diktál, hogy azután csak szalad az ember és megpróbál valahogy csatlakozni”.

