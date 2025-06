Leleplezve - Soros és Brüsszel milliókkal tömte a Tisza Pártot népszerűsítő Republikont

Megosztás itt:

Úgy tűnik, a külföldi finanszírozóik elégedettek a manipulációs kerekasztal működésével, vagyis azokkal a baloldali kötődésű közvélemény-kutatókkal, amelyek tavaly ősz óta futószalagon gyártották a Tisza Párt előnyét mutató torzító méréseket. Az elemzőközpontok ugyanis jelentős külföldi támogatásokhoz jutottak az elmúlt évben, sőt némelyiknél javarészt idegen eredetű pénzek tették ki a 2024-es bevételek oroszlánrészét. Ez igaz például a Republikon Intézet mögött álló alapítványra: a Horn Gábor vezette Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány valamivel 100 millió forint feletti bevételének több mint négyötöd részét az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás tette ki. A tavaly ilyen forrásokból befolyt 86 millió forint közel öt százalékkal volt több a 2023-ban külföldről kapott összegeknél.

Politikai nyomásgyakorlás

Igen beszédesek az elemzőcég pénzügyi beszámolójában felsorolt támogatási programok is. Az első helyen egy Európai Bizottság finanszírozta program szerepel: a Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) projektje keretében 150 ezer euróhoz, azaz mintegy 60 millió forinthoz jutott tavaly a Republikon. Figyelemre méltó, hogy a CERV-ről a Szuverenitásvédelmi Hivatal megállapította: a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására szolgál és gyakorlatilag a Soros-szervezetek brüsszeli lábaként működik.

Köszönet Sorosnak

Mindezen kívül is bőven került külföldi pénz Horn Gáborékhoz. A német szabad demokrata párt (FDP) alapítványától, a Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheittól 6,4 millió forint folyt be a Republikonhoz 2024-ben. Utóbbi alapítvány a Republikon Intézet 2017-es, Soros György és Magyarország című konferenciájának szervezésében is közreműködött. Soros Nyílt Társadalom Alapítványoktól szintén befolyt 80 ezer dollár a Republikonhoz, még 2023-ban, amiből 18,7 millió forint jutott 2024-re. Emlékezetes, ahogy Horn a HVG hasábjain hálálkodott a tőzsdespekulánsnak Köszönet Soros Györgynek című írásában.

Érdekesség, hogy a Republikon személyi jellegű ráfordításaira tavaly jóval többet költöttek a 2023-as összegeknél: 82 százalékos emelést követően 41,9 millió forintot szántak erre a célra. Eközben az alapítvány mindössze 570 ezer forint eredményt realizált, 2023-ban pedig még jelképesnek is alig nevezhető összeget: kilencezer forintot.

Önleleplező beismerés

A Tisza Párt népszerűségének rendszeres túlmérése mellett több más kérdéses módszertanú kutatás sem fest túl jól az elemzőközpont pedigréjén. A tavalyi EP-választások várható eredményéről például ők készítették a messze legpontatlanabb előrejelzést. Ugyancsak a manipuláció gyanúja lengi körbe azt a mérésüket, amelyben azt hozták ki, hogy a magyarok relatív többsége támogatná Ukrajna EU-tagságát.

Az elemző, aki nem hisz saját cégének

A számos más meghatározó elemzőközpont méréseivel – és a józan ésszel is – szembemenő Republikon-kutatások eredményét maga Horn Gábor is hiteltelenítette. Az egykori SZDSZ-es államtitkár egy alkalommal ugyanis arról beszélt, hogy ő sem hisz a saját méréseiknek. Döntetlen körüli eredményt vizionált, miközben az intézete hét százalékpontos Tisza-előnyt közölt.

