Lelepleződött Magyar Péter

"Több párttal is tárgyaltunk, és próbáltunk olyat keresni, amelyiknek az előélete és a programja beleillik a Talpra Magyarok! közösségének programjába” – mondta Magyar Péter a RTL Híradónak arról, hogy miért pont az egri székhelyű Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) színeiben indulna el a június 9-i EP- és önkormányzati választáson. Arról beszélt, hogy a párt neve is szerepet játszott a döntésében. Magyar szerint a tisztelet és szabadság nagyon hiányzik a mai közéletből, a párt rövidített neve, Tisza pedig „pozitív és örömteli konnotációval bír a magyar kultúrában és történelemben." - ezt írta a baloldali Telex, 2024 április 10-én, amikor Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Pártot "választotta".

