Lelepleződött az MSZP elnökének titokzatos kínai utazása

A bevándorlás kérdése a legfontosabb ma Európa számára - mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes a Fidesz-KDNP országjárásán. A migráció támogatói, akik magukat a haladás bajnokainak vallják, Európát egy posztnemzeti, posztkeresztény korszakba akarják vezetni - mondta Menczer Tamás államtitkár. A Fidesz azt szeretné, hogy az Európai Néppárt visszatérjen a gyökereihez - mondta az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Varga Judit szerint az EPP-nek elég bátornak kellene lennie ahhoz, hogy felvállalja keresztény gyökereit, azonban az Európai Néppárt csak a liberális kisebbségének akar megfelelni. Kerítésmentes Európával kampányol a szocialista Ujhelyi István - az MSZP EP-képviselője azt üzente a szavazóknak, hogy voksoljanak az MSZP-Párbeszéd listájára, ha kerítésmentes unióra vágynak. Deutsch Tamás, a Fideszes EP-képviselője szerint Ujhelyi István szavai nyílt támadást jelentenek a magyar és az európai családok biztonsága ellen. Történelmi tétje van a május 26-i európai parlamenti választásnak mivel megjelentek olyan politikusok, akik nem azon gondolkodnak, hogyan lehet még szorosabbá fűzni az európai együttműködést - közölte Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A Demokratikus Koalíció nem kívánt élni azzal a lehetőséggel, hogy EP-listát állító pártként az M1-en bemutassa programját a május 26-i európai parlamenti választásra. Ha Gyurcsányékon és a többi bevándorláspárti politikuson múlik, akkor Európa napjai meg vannak számlálva - közölte a Fidesz. Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint a Fidesz európai parlamenti kampánya virtuális valóságot épít, amikor bevándorlással és terrorizmussal riogat. Az egész ellenzék bevándorláspárti, a Jobbik is Brüsszel bevándorláspárti politikáját védi - közölte a Fidesz. Nem függesztette fel Czeglédy Csaba, a DK EP-képviselőjelöltjének mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság - felfüggesztéshez kétharmados többségre lett volna szükség. A Gyurcsány-kormány titkosszolgálata összejátszott az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal, és megsértette a magyar szolgálatok érdekeit - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Magyarország megduplázta erdőterületeinek nagyságát 1921 óta, ami világviszonylatban is egyedülálló - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Soproni Egyetemen. Díjmentesen elérhető aszályelőrejelző-hálózat segíti a gazdák munkáját májustól - mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az M1 műsorában. A Magyar Nemzeti Bank a tavalyi 47,8 milliárd forint nyereséggel kiegészített eredménytartalékából 50 milliárd forintot fizet osztalékként a központi költségvetésbe. Az amerikai érdekeltségű Guardian Glass orosházi gyárában új lamináltüveg-gyártó üzemet adott át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 3,7 százalékra javította magyar gazdaság idei és 2,8 százalékra jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság tavaszi prognózisában. Tavaly 32 milliárd forintot ajánlhattak volna fel személyi jövedelemadójukból az adófizetők egyházaknak, civil szervezeteknek és a Nemzeti tehetségprogramra, végül 14,5 milliárd forintról nyilatkoztak - mondta Tállai András államtitkár a Magyar Nemzetnek. A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésére és a Kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra továbbörökítésére 220 millió forintos keretösszeggel indult pályázat - közölte V. Németh Zsolt miniszteri biztos az M1-en. A történelem írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák. Az erdélyi magyar pártok bejelentették, hogy összefognak a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés sikere érdekében. A vajdasági gazdaságfejlesztési program beruházásai hozzájárulnak a magyar és a szerb gazdaság fejlődéséhez - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Topolyán. Közleményben jelentették be Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök jövő hétfői találkozóját a Fehér Házban. A brit kormány kabinetirodájának vezetője szerint elkerülhetetlen Nagy-Britannia részvétele az EP-választásokon, mivel nincs elég idő a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikálására az EP-választásokig. Offenzívát indítottak a Szíria középső részén fekvő Hama tartományban a damaszkuszi kormány erői - közölte az al-Vatan című lap. Pokolgépes merényletet követtek el a pakisztáni Lahor városban egy szúfi szentélynél, biztonsági őrök közelében, a robbanásnak legkevesebb 3 halálos áldozata és 15 sebesültje van. Irán nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit, és erről értesítette a megállapodást aláíró nagyhatalmakat, Franciaországot, Nagy-Britanniát, Németországot, Kínát és Oroszországot - közölte az IRIB állami televízió. Iráni támadásokról szóló hírszerzési jelentések miatt erősítik meg az amerikai jelenlétet a közel-keleti térségben - értesült a The Wall Street Journal. Bagdadba érkezett Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, ahol Ádel Abdel Mahdi iraki kormányfővel fog tárgyalni - közölte egy iraki kormányzati forrás azután, hogy az amerikai diplomácia vezetője lemondta berlini látogatását. A nemzeti ünnepek előtt Izrael lezárta az 1967-ben elfoglalt palesztin területeket - jelentette az izraeli katonai rádió. Ciszjordánia és a Gázai övezet csütörtökig zárlat alatt lesz, az izraeli hatóságok csak humanitárius esetekben, sürgős orvosi kezelésre engedik be a palesztinokat az ország területére. Hazaárulás és lázadásra uszítás miatt büntetőeljárást indított a Nicolás Maduro elnökhöz hű legfelsőbb bíróság ellenzéki politikusok ellen az előző héten megkísérelt katonai felkeléssel összefüggésben. Őrizetbe vette a francia rendőrség azt a 17 éves fegyverest, aki négy nőt ejtett túszul délután a dél-franciaországi Toulouse-hoz közeli Blagnac egyik dohányboltjában - közölte a francia rendőrség. A férfi már korábban elengedte a túszait. Iskolai lövöldözés volt a coloradói Denver mellett az Egyesült Államokban, az ámokfutásnak egy halálos áldozata és több sebesültje van. A két feltételezett elkövetőt elfogták. Kisgyerekek közé csapódott egy autó Japán nyugati részén, két gyermek meghalt, és többen megsérültek, köztük kettőnek az állapota válságos – közölte az NHK japán közszolgálati televízió. Lezárult a nyomozás a tavaly szeptemberi várpalotai kettős gyilkosság ügyében - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberölés előkészülete miatt emelt vádat a Fejér Megyei Főügyészség azzal a 19 éves gyúrói férfival szemben, aki az év elején ismerőseivel akarta szüleit megöletni. Fucsovics Márton továbbjutott a madridi salakpályás tenisztorna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben legyőzte a belga David Goffint. U17-es labdarúgó-Eb: Magyarország - Izland 2:1 -a magyar csapat csoportgyőztesként továbbjutott. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - HE-DO B. Braun Gyöngyös 38:32 További négy évre Szalay Ferencet választották meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökének.