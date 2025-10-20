Keresés

Belföld

Lelepleződött a trükk! Így támadja az euromédia és Magyar Péter Orbán Viktor békemisszióját

2025. október 20., hétfő 14:30 | Hír TV
propaganda ellentmondás Orbán Viktor Brüsszel Donald Trump Magyar Péter dollármédia Tisza Párt proxy támadás háborús lobbi

Miközben a világ a budapesti békecsúcsra készül, a hazai euromédia és a Tisza Párt hirtelen Donald Trumpot kezdte támadni. Véletlen? Aligha. Publicisztikánk leleplezi a proxy támadás kétszínű technikáját, bemutatja a háborús propaganda logikai bukfencét és leleplezi azokat a brüsszeli, multinacionális érdekeket, akik a háborún nyerészkedve a béke ellen dolgoznak.

Miközben a világ a budapesti békecsúcsra készül, a hazai euromédia és a Tisza Párt hirtelen Donald Trumpot kezdte támadni. Véletlen? Aligha. Publicisztikánk leleplezi a proxy támadás kétszínű technikáját, bemutatja a háborús propaganda logikai bukfencét (a gyenge, de erős Oroszország mítoszát), és leleplezi azokat a brüsszeli, multinacionális érdekeket, akik a háborún nyerészkedve a béke ellen dolgoznak.

Első felvonás: a kínos csend – Amikor a béke támadhatatlan

A hír, hogy Orbán Viktor Budapestre szervezi a történelmi Orbán-Trump-Putyin békecsúcsot, a magyar baloldali sajtót és a Tisza Pártot felkészületlenül érte. A dilemma nyilvánvaló volt: hogyan támadják azt, amit a magyar emberek elsöprő többsége akar? Hogyan magyarázzák meg, hogy a béke valójában "rossz"? A direkt támadás, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, politikailag öngyilkosság lenne. A magyar miniszterelnök békepárti politikája ebben a pillanatban támadhatatlan.

Második felvonás: a proxy támadást – A gyávaság művészete

És itt jön a képbe a proxy támadás (helyettesen keresztüli támadás) kifinomult, de végtelenül kétszínű technikája, amit a magukat "függetlennek" hazudó portálok és a Tisza Párt tökélyre fejlesztett. Ha Orbánt nem lehet támadni a békéért, akkor támadni kell azokat, akikkel a békét el akarja hozni. A narratíva hirtelen megváltozott. Az elmúlt napokban az euromédia címlapjai és Magyar Péter Facebook-oldala megteltek cikkekkel és posztokkal arról, hogy Trump valójában megbízhatatlan, kaotikus, és veszélyt jelent a világra. Ez nem újságírás, és nem "új politika". Ez egy asszociációs támadás, a cél az, hogy az olvasóban összekapcsolódjon a gondolat, "Orbán veszélyes diktátorokkal barátkozik, tehát ő maga is veszélyes." Nem a békét támadják, "csak" a béketeremtőket. A forgatókönyv ugyanaz, a gazdájuk is ugyanaz.

Harmadik felvonás: Schrödinger Oroszországa – A logikai bukfenc

A brüsszeli és a dollármédia propagandájának legszórakoztatóbb eleme az az abszurd logikai bukfenc, amivel érvelni próbálnak. A narratívájuk szerint Oroszország egyszerre gyenge, egy gazdaságilag összeomlott, katonailag inkompetens, vesztésre álló banánköztársaság, amivel Ukrajna is elbír. És erős, egy megállíthatatlan, egész Európát fenyegető, a NATO lerohanására készülő szuperhatalom.

Ahogy a fizikában Schrödinger macskája egyszerre élő és holt, úgy a brüsszeli propagandában Oroszország is egyszerre gyenge és erős – attól függően, hogy éppen melyik narratíva szolgálja a háború folytatásának érdekét. A kérdés, amit egyetlen "független" újságíró vagy "új politikus" sem tesz fel: hogyan tudna egy olyan hadsereg, amelyik állítólag Ukrajnával sem bír, másnap lerohanni egész Európát? A válasz egyszerű, sehogy. A cél nem a logika, hanem a félelemkeltés, részben erre épül a narrativájuk.

Negyedik felvonás: kinek az érdeke? A pénz nem hazudik

De tegyük fel a kérdést, kinek nem érdeke a béke? Kinek áll érdekében fenntartani ezt az abszurd, logikátlan háborús propagandát?

  • A brüsszeli elitnek, amely gazdája Magar Péternek és az euromédiának: akik a háborús pszichózisra építve akarják létrehozni a központosított Európai Egyesült Államokat.
  • A multinacionális vállalatoknak, amely megvette a brüsszeli elitet: a fegyvergyártóknak, akik rekordprofitot termelnek a háborún. Az energiacégeknek, akik az elhibázott szankciók révén sokszoros áron adják el az energiát Európának.

Az euromédia és a Tisza Párt, amely – ahogy azt az adatvédelmi botrány és a külföldi finanszírozási ügyek is mutatják – külföldi érdekek bábja, nem tehet mást, mint hogy ezeket az érdekeket szolgálja ki. Az ő feladatuk az, hogy a magyar közvéleményben aláássák a békepárti szövetségesekbe (mint Trump) vetett bizalmat, és ezzel közvetve gyengítsék a magyar kormány pozícióját.

Konklúzió: a választás a béke és a profit között

A budapesti csúcstalálkozó tehát nemcsak a békéről szól, hanem a szuverenitásról is. Arról, hogy a világot a békét akaró nemzetek, vagy a háborún nyerészkedő globális vállalatok és az őket kiszolgáló brüsszeli bürokraták ás bábjaik, mint a Tisza Párt irányítsák. A magyar kormány és szövetségesei a béke pártján állnak. A hazai euromédia és a Tisza Párt pedig ismét bebizonyította, hogy ők a profit oldalát választották.

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!

