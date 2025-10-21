Megosztás itt:

Az euromédia címlapjai ma reggel egyértelműek, Magyarország "zsarol" és "blokkol" Brüsszelben. De fordítsuk meg a kérdést: mi van, ha nem Orbán Viktor ment szembe a józan ésszel, hanem a brüsszeli elit tévedt el végérvényesen? Elemzésünk leleplezi a háborús propaganda mögött rejlő képmutatást és a magyar modell sikerét.

Az euromédia kötelező narratívája

A magukat "függetlennek" és "objektívnek" hazudó portálok ma szinte egyforma szinonimákkal írták meg ugyanazt a cikket. A narratíva egyszerű: "Brüsszel cselekedne a békéért (értsd: még több fegyvert küldene), de a gonosz Orbán Viktor, a 'zsaroló', 'Putyin trójai falova', megint blokkol." Ez a kötelező házi feladat, amit a brüsszeli finanszírozóktól kaptak. A cél, hogy a magyar közvéleményt a saját, békepárti kormánya ellen fordítsák.

A valóság, amelyről mélyen hallgatnak

De tegyük fel a kérdést, amit a józan észt még el nem vesztő olvasóink is feltesznek: ki zsarol kit?

Ki az, aki a nekünk jogosan járó pénzeket politikai feltételekhez köti, hogy ránk kényszerítsen egy elhibázott migrációs és háborús politikát?

Ki az, aki a "közös" európai pénzeket a háború feneketlen kútjába önti, ahelyett, hogy a saját gazdáit (lásd: a 45%-os elvonás terve) vagy az iparát védené?

A valóság az, hogy nem Magyarország "zsarol". Magyarország az egyetlen, aki az európai szerződésekhez és a józan észhez ragaszkodik egy olyan tárgyalóasztalnál, ahol mindenki más a háborús őrület rabja.

Schrödinger oroszországa és a valódi cél

A brüsszeli és a dollármédia propagandájának legszórakoztatóbb eleme az az abszurd logikai bukfenc, amivel érvelni próbálnak. A narratívájuk szerint Oroszország egyszerre gyenge:

Egy gazdaságilag összeomlott, katonailag inkompetens, vesztésre álló banánköztársaság.

Erős: Egy megállíthatatlan, egész Európát fenyegető, a NATO lerohanására készülő szuperhatalom.

A kérdés, amit egyetlen "független" újságíró sem tesz fel: hogyan tudna egy olyan hadsereg, amelyik állítólag Ukrajnával sem bír, másnap lerohanni egész Európát? A válasz egyszerű, a cél nem a logika, hanem a félelemkeltés. A cél a háborús pszichózis fenntartása, mert a multinacionális fegyver- és energiacégek ebből élnek.

Konklúzió: a magyar modell, mint az egyetlen alternatíva

Míg Brüsszel és a hazai helytartóik a háborút és a gazdasági öngyilkosságot választják, a magyar modell a cselekvésről szól. Arról, hogy a pénzt nem Ukrajnába, hanem 90 új motorvonatba fektetjük. Hogy a józan észre építve tízmilliárdos zöld gyárakat építünk, rekordalacsony a munkanélküliség. Hogy a világ vezetőit (Trumpot és Putyint) ültetjük egy asztalhoz a béke érdekében, ahelyett, hogy fegyverekről beszélnénk. A brüsszeli elit pánikja érthető: a magyar modell működik, és ez a legfőbb bűne.

