Leleplezés: Panyi Miklós szerint Karácsonyék hat év semmittevéssel láncolták meg a fiatalokat, most politikai csapdát állítanak

2025. szeptember 26., péntek 21:20 | MTI

Panyi Miklós szerint a budapesti városvezetés képmutató: hat éve nem tettek semmit a lakhatási helyzet enyhítésére (nincs bérlakás, csőd a lakásügynökség), most viszont politikai jóváhagyáshoz kötnék az Otthon Start program megfizethető lakásainak építését. Az államtitkár szerint a Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció célja a fiatalok otthonteremtésének ellehetetlenítése.

Karácsonyék "képmutatása": politikai zsarolás a fiatalok otthonteremtése ellen

 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken rendkívül élesen bírálta a budapesti baloldali városvezetést. Az államtitkár a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, nem fogják hagyni, hogy Karácsonyék ellehetetlenítsék a fiatalok otthonteremtését.

Panyi szerint a városvezetés hat év semmittevést követően most csupán a cselekvés látszatát kelti a lakhatási kérdésekben. Míg azt hangoztatják, hogy a fiatalokért dolgoznak, valójában politikát csinálnak a helyzetből: "politikai jóváhagyásukhoz akarják kötni a fiatalok lakhatását célzó Otthon Startos lakásfejlesztések közművel való ellátását".

 A Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció új fegyvere

 Az államtitkár kiemelte, hogy eddig egy iroda vagy egy piaci alapú nagy lakásfejlesztés építésekor nem volt politikai kérdés, hogy a beruházás rácsatlakozhasson a víz- vagy csatornahálózatra.

"A budapesti Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció által elfogadott döntés viszont arról szól, hogy mostantól minden olyan Otthon Startos lakásfejlesztésnél, ami a budapesti lakhatási helyzet enyhítését, sok ezer új, modern, megfizethető lakás építését célozza, ott egy politikai döntés fog születni" – írta Panyi Miklós.

Az államtitkár szerint a baloldali városvezetés magatartása képmutató. Semmit nem tettek az elmúlt években a fiatalok lakhatásának segítéséért: a lakásügynökség "egy csőd", bérlakásokat nem építettek, rozsdaövezetet nem újítottak meg. Rákosrendezőből is csupán 20 százalékot vállalnak megfizethető bérlakásokra, ahelyett, hogy az egész projektet Otthon Start-kompatibilissé tennék.

Forrás: MTI

Fotó: Blikk

 

 

A kormány válasza: Otthon Start és Diákváros

 

Panyi Miklós ezzel szemben felsorolta a kormány intézkedéseit: korlátozták az Airbnb-ket, elindult a fix 3 százalékos program, és hamarosan indul a Diákváros projekt is, a számos meglévő családtámogatási lehetőség mellett.

Az államtitkár szerint az Otthon Startos lakásfejlesztések a kerületek számára is óriási lehetőséget jelentenek, mivel elhagyott városrészek újulnak meg, és a helyi ingatlanok felértékelődnek.

Panyi Miklós zárásként egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a városvezetés felé: "A fiatalok lakáshelyzetének kérdése nem lehet politikai zsarolás tárgya."

"Az Otthon Start Program keretében sok ezer jó minőségű, modern, megfizethető új lakás fog épülni városszerte a fiatalok számára. Ezt vállaltuk, vállaljuk, és meg is fogjuk csinálni. Budapesttel, vagy Budapest nélkül" – zárta bejegyzését.

