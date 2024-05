Leleplezés: már Karácsony Gergely 2019-es kampányát is külföldről pénzelték

Visszatérve a 2019-es eseményekre, tehát a főszereplő ebben az esetben is az a Perjés Gábor volt, akit a 99 Mozgalom gyanús adománygyűjtési manőverében már megismertünk. Perjés a Tordai Csaba élettársától közvetítő útján szeptember 17-én kapott külföldi eredetű pénzösszegből időről időre elosztva többmilliós összegeket fizetett be a MIBU bankszámlájára. A részletek ez ügyben is árulkodóak!

Karácsonyék állítása szerint az összeg kis összegű adományokból, adománygyűjtő ládákban gyűlt össze, a mozgalom számlavezetője, az OTP azonban feljelentést tett. Nyomozás indult, amelynek során házkutatást tartottak Tordai Csaba ügyvédi irodájában és Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak. Az is kiderült, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a Bajnai-féle DatAdat cégcsoporttól, ami azért figyelemre méltó, mert ez a vállalkozói kör intézte lényegében a baloldal kampányát a legutóbbi országgyűlési választáson.

A Bakony Rental történetében fontos változás állt be nem sokkal az átnevezés után, 2019 augusztusában, amikor is új tevékenységi körökkel, nevezetesen közvélemény-kutatással, valamint társadalomtudományi humán kutatással, fejlesztéssel bővítették a „portfóliót.”

