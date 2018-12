Lejárt szavatosságú áru volt a Soros-terv, most újracsomagolták

2018. DECEMBER 11., KEDD SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ DECEMBER 31-I HATÁLLYAL ADJA VISSZA PARLAMENTI MANDÁTUMÁT HVG.HU. KÁSLER MIKLÓS: 8,5 MRD FT-BÓL ÚJULNAK MEG VAGY ÉPÜLNEK NÕVÉRSZÁLLÓK AZ ORSZÁG 13 MEGYÉJÉBEN. AZ NVB NEM HITELESÍTETTE HADHÁZY ÁKOS ÁLTAL BENYÚJTOTT, A KORMÁNY KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEKET. A JOBBIK NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL. ORBÁN VIKTOR: A MUNKÁSOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A MUNKAIDÕ-BEOSZTÁS ÖNKÉNTES MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY. OTT LESZ AZ ELLENZÉK, ÉS AKCIÓRA KÉSZÜL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HOLNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSON. ORBÁN VIKTOR A NÉHAI MINISZTERELNÖK HALÁLÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKKONFERENCIÁN MONDOTT MÉLTATÓ BESZÉDET. FIDESZ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉG ÁTERÕSZAKOLTA A MIGRÁNSVÍZUMOT, AMIVEL MÉG TÖBB BEVÁNDORLÓT AKARNAK AZ EU-BA HOZNI. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER: MEG KELL VÁLTOZTATNI MAGYARORSZÁG "LEÁNYVÁLLALAT-ORSZÁG" ARCULATÁT. KÉT ÚJ HÍD ÉPÜL A MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS ÁLLAMHATÁRON ÕRHALOM ÉS IPOLYVARBÓ, VALAMINT DUNAKILITI ÉS DOBORGAZ KÖZÖTT KÖZÖLTE AZ ITM. RÉTVÁRI BENCE: JÖVÕRE 5300 HATÁRON TÚLI MAGYAR DIÁK LÁTOGATHAT MAGYARORSZÁGRA ÉS TÖBB MINT EZER PEDAGÓGUS VEHET RÉSZT TOVÁBBKÉPZÉSEN. ÚJ, MAGYARORSZÁGON ÖSSZESZERELT CSEH GYÁRTMÁNYÚ FEGYVEREKET KAPTAK A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONÁI. KSH: 3,1%-KAL MAGASABBAK VOLTAK A FOGYASZTÓI ÁRAK NOVEMBERBEN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBINÁL, A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÉS 3,1%-KAL NÕTT. 1,6 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT EGY ÉV ALATT A NYUGDÍJBAN ÉS EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕK SZÁMA VILÁGGAZDASÁG. A NESTLÉ ÁTADJA A SZERENCSI VÉDJEGYET A SZERENCSI BONBON KFT.-NEK. MANFRED WEBER: A 7-ES CIKKES SZAVAZÁSON NEM A FIDESZ, NEM ORBÁN VIKTOR ELLEN, HANEM AZ MAGYARORSZÁG ELLEN SZAVAZTAM! SZIJJÁRTÓ PÉTER: HADIIPARI ÉS NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÚJ DIMENZIÓBA LÉPTEK A FRANCIA-MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK MONDTA PÁRIZSBAN. SAJTÓÉRTESÜLÉS: ANGELA MERKEL BERLINBEN VILÁGOSSÁ TETTE THERESA MAYNEK, HOGY NEM LÁT LEHETÕSÉGET A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA. DONALD TUSK ET-ELNÖK: A BREXIT UTÁN BENNMARADÓ EU-S TAGÁLLAMOK SEGÍTENI AKARNAK A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS LONDONI PARLAMENTI JÓVÁHAGYÁSÁBAN. A BRIT KORMÁNY SZERINT JANUÁR VÉGÉIG A PARLAMENT ELÉ KERÜL A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS. KUTATÓINTÉZETEK: A FRANCIÁK TOVÁBBRA IS TÁMOGATJÁK A SÁRGA MELLÉNYESEKET, DE MEGOSZTOTTAK A TÜNTETÉSEK FOLYTATÁSÁT ILLETÕEN. BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT NYÚJTANAK BE BALOLDALI PÁRTOK A FRANCIA KORMÁNY ELLEN A SÁRGA MELLÉNYESEK OKOZTA VÁLSÁG KEZELÉSE MIATT. UKRAJNA FELFÜGGESZTI PARTNERSÉGI SZERZÕDÉSÉT OROSZORSZÁGGAL. SPECIÁLIS EGYSÉGEK KERESIK A KATONAI BEHÍVÓ ELÕL BUJKÁLÓ SORKÖTELESEKET KÁRPÁTALJÁN. A POLGÁROK IGAZSÁGOSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB EURÓPÁT AKARNAK - JELENTETTE KI GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK A RÓMAI PARLAMENTBEN. RENDÕRÖKRE ÉS BIZTONSÁGI EMBEREKRE TÁMADTAK MENEDÉKKÉRÕK A NÉMETORSZÁGI BAMBERGBEN EGY BEFOGADÓÁLLOMÁSON, TIZENEGYEN MEGSEBESÜLTEK. CSAKNEM HÚSZEZER ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕT TOLONCOLTAK KI OKTÓBER VÉGÉIG NÉMETORSZÁGBÓL ÍRJA A BERLINER MORGENPOST. ELFOGTAK EGY NEGYVENÉVES NÕT AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁNAK GYANÚJÁVAL HAMBURGBAN. TATJANA BOBNART LETT A SZLOVÉN ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG VEZETÕJE, ÍGY ELÕSZÖR TÖLTI BE NÕ EZT A TISZTSÉGET SZLOVÉNIÁBAN. A TIME MAGAZIN A TÖBBI KÖZT A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, DZSAMÁL HASOGDZSIT VÁLASZTOTTA AZ ÉV EMBERÉNEK. ÉLETÉNEK 99. ÉVÉBEN ELHUNYT ELEKFI LÁSZLÓ KAZINCZY-DÍJAS NYELVÉSZ, A NYELVTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ MTA DOKTORA. HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST MEZÕFALVA KÖZELÉBEN, A 6219-ES ÚTON. SZÉN-MONOXID SZIVÁRGOTT A XVIII. KERÜLETI, PETÕFI UTCAI ÓVODÁBAN KEDD DÉLUTÁN; A MÉRÕMÛSZER IDÕBEN JELZETT, SENKIT NEM KELLETT KÓRHÁZBA VINNI. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ MEZÕKÖVESDNÉL, A 2502-ES ÚTON, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. 8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG-M MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.