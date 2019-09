Lejárt a jelöltállítási határidő, sokan az utolsó órákig gyűjtöttek ajánlásokat

Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen - jelentette ki Orbán Viktor a Nemzetközi Távközlési Egyesület Telecom World 2019 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök kiemelte: nálunk a jövőt nemcsak meg tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani. Lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az októberi önkormányzati választásra. A jelöltek közül sokan az utolsó órákban adták le ajánlóíveiket a helyi választási bizottságoknál. Az ajánlóívek leadása után sorsolják ki a helyi választási bizottságok, hogy az október 13-ai önkormányzati választáson milyen sorrendben követik egymást a polgármesterjelöltek a szavazólapokon. A testületek a sorsolás módjáról szabadon határozhatnak. Feltételezhető, hogy csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével készül az önkormányzati választásokra a józsefvárosi összefogás kampánycsapata – derül ki a Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumokból. Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait Józsefvárosban - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki visszalépésre szólította fel az ellenzék VIII. kerületi polgármesterjelöltjét és a helyi ellenzéki jelölteket. Pikó András polgármesterjelölti kampányában mindent a magyar és európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tesznek - közölte Udvarhelyi Tessza, a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányfőnöke. Nézőpont Intézet: a fővárosiak 56 százaléka szerint Tarlós István alkalmas a főpolgármesterségre. A Budapest által az idén elnyert külföldi elismerések cáfolják az ellenzéki kritikákat - jelentette ki a főpolgármester. Tarlós István emlékeztetett: 2010 óta a világranglistán 20 helyett lépett előre Budapest. A KDNP önkormányzati választásokon induló jelöltjei a kereszténydemokrata értékrend iránti elkötelezettségükkel hozzájárulhatnak a nemzeti függetlenség megerősítéséhez - közölte a kisebbik kormánypárt. Jól halad az ajánlások gyűjtése, nagy esély van arra, hogy az ország minden megyéjében listát állítson a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be Toroczkai László pártelnök. A DK el fogja érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre - mondta Dobrev Klára, a párt EP-képviselője. A magyar fővárosban - holtversenyben Bukaresttel - volt a legolcsóbb a földgáz az uniós fővárosok közül - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A rezsicsökkentés eredményét máig őrizzük: az EU-ban a magyar emberek fizetik az egyik legalacsonyabb földgázárat, és a nyugdíjasokat most rezsiutalvánnyal is segítjük - reagált a Fidesz a MEKH közleményére. Az elmúlt évtized legjelentősebb fejlesztései valósulnak meg az oktatásban: 800 helyszínen 276 milliárd forintból történnek beruházások - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ebben a tanévben is biztosított az iskolai tej- és gyümölcsprogram - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A magyar agrárgazdaság az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, termelékenysége és jövedelmezősége is nagymértékben emelkedett - mondta el Nagy István agrárminiszter. A katonai pálya, azon belül az önkéntes tartalékos szolgálat ismertségének és népszerűségének növelése, illetve a haza védelmi képességének erősítése érdekében négyoldalú honvédelmi-vadászati együttműködési keretmegállapodást írtak alá Budapesten. Több mint 310 milliárd forinttal támogatta tavaly az állam adó- és járulékkedvezmény formájában a legális keretek között dolgozó és gyermeket nevelő szülőket - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert kiemelte: az adókedvezménynek köszönhetően átlagosan 310 ezer forint adót spóroltak a gyermekes családok tavaly. Magyarország azért vonzó az ingatlanbefektetőknek, mert stabil a makrogazdasági környezet - jelentette ki Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. A balatonfenyvesi kisvasút 2,1 milliárd forint állami támogatást kap - közölte Lombár Gábor, a település polgármestere. Szijjártó Péter az orosz felsőház első elnökhelyettesével egyeztetett. Tovább erősödhet a magyar-kínai pénzügyi együttműködés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután egyeztetett Ku Su-val, a Kínai Kereskedelmi és Iparfejlesztési Bank vezérigazgatójával. Feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar Néppárt a bukaresti kormány ellen, amely - megítélése szerint a román alkotmányt megszegve - többedszer tett az elmúlt időszakban olyan bejelentést, hogy Románia kész befogadni bevándorlók csoportjait. Ünnepélyesen megnyitotta a 2019–2020-as tanévet a négy kárpátaljai református líceum Nagydobronyban, ahol átadták a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával felújított és kibővített helyi líceumot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke bemutatta a biztosjelöltek végleges névsorát. Újabb 50 migránst vett fedélzetére egy gumicsónakból az Ocean Viking hajó Líbiánál - közölte a dpa német hírügynökség. Elfogtak a németországi Hamburgban egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagja volt. A mai vitanappal véget ér a brit parlament jelenlegi ülésszaka, és október 14-én, az új kormányprogramot ismertető királynői beszéddel kezdődik a következő évad - közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is lehetséges új megállapodás elérése az EU-val a Brexit feltételrendszeréről a kilépés jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig. Kétnapos sztrájkot indítottak a British Airways légitársaság pilótái. Az Európai Unió nem ismeri el az Oroszország által Ukrajnától illegálisan elcsatolt területeken tartott helyhatósági választások jogosságát és eredményét - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Mind a 16 most megrendezett oroszországi kormányzóválasztást megnyerte a hatalmon lévő Egységes Oroszország párt vagy a támogatásával indult jelölt - derült ki a közétett, nem hivatalos adatokból. A georgiai parlament bizalmat szavazott az eddigi belügyminiszter, Georgij Gaharija vezette új kormánynak. Megbukott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök törvényjavaslata a választási helyiségek bekamerázására, amit az állítólagos választási csalások megakadályozására hirdetett meg - jelentette a helyi média. Több ezer diák alkotott több helyen élőláncot Hongkongban. Több százan tiltakoztak Mexikóvárosban a nők elleni erőszak ellen. Tájfun csapott le Tokió környékére, milliók maradtak áram nélkül. Idén már 6404,4 négyzetkilométer esőerdő pusztult el Brazíliában, csaknem kétszer annyi, mint a múlt év hasonló időszakában - közölte a Brazil Űrkutatási Intézet. Baleset miatt torlódás alakult ki az M1-es autópályán Páty közelében. Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt. Gulyás Michelle és Kardos Bence a 12., Kovács Sarolta és Regős Gergely pedig a 15. helyen végzett vegyes váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Jani Réka Luca elveszítette a döntőt a Zágrábban rendezett salakpályás női tenisztornán.