Lejárt a határidő, eddig öt pályázat érkezett be a Zeneakadémia rektori posztjára

Győriványi György Sándor, Keller András, Kutnyánszky Csaba, Marosi László és Tóth Péter pályázata érkezett be eddig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori pozíciójára kiírt felhívásra, amelynek benyújtási határideje augusztus 21-én éjfélkor járt le - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.

A pályázatot postai vagy személyes úton is be lehetett nyújtani, így a pályázók köre még nem tekinthető véglegesnek. A postai ügyintézés határidejét is figyelembe véve kerül majd sor az összes pályázat érvényességének vizsgálatára - írták a közleményben.

A fenntartó a feltételeknek megfelelt pályázatokat elküldi az egyetemi szenátus részére, amely a vonatkozó jogszabályi előírások és az egyetem alapító okiratában foglaltak szerint rangsorolja azokat, majd a fenntartónak felterjeszti a rektori kinevezésre, várhatóan szeptemberben.

