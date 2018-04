Lehordták Boris Johnsont, amiért gratulált Orbánnak

Lehordták Boris Johnsont, mert gratulált Orbán Viktor választási győzelméhez – ezzel a címmel közöl írást a brit The Guardian. A brit külügyminiszter a Twitteren gratulált a magyar miniszterelnöknek és pártjának. Erre reagált a Liberális Demokraták külügyi szóvivője, aki szerint Johnson lejáratta a kormányt azzal, hogy egy kérdéses választás megnyeréséhez gratulált akkor, amikor az EBESZ a választások tisztességét kérdőjelezte meg. A munkáspártiak is elítélték Boris Johnsont. Szerintük ugyanis Orbán veszélyes ember, akinek antiszemitizmusa és Putyin-imádata minden európai demokráciára veszélyes.

Szabadok voltak a magyar választások, de nem teljesen tisztességesek – írja a The New York Times. A konzervatív amerikai napilap beszámol az EBESZ megfigyelőinek megállapításáról, ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a választások lebonyolításában nem találtak kirívó hibát. Az szerző szerint mélyebb és átfogóbb alkotmánymódosítást vonhat maga után a kétharmados többség, majd megemlíti a Stop Soros törvénycsomagot, mint az első lehetséges intézkedések egyikét. A cikk szerint Orbán győzelme kemény teszt elé állítja majd az uniót, amelynek egy megerősödött magyar vezetőt kell kezelnie majd. A cikk ezután beszámol a választási győzelmet követő gratulációkról. Megemlíti többek között Marine Le Pen üzenetét, amelyben a francia radikális jobboldali vezető azt mondja, a magyar választások egy a kontinensen átnyúló nacionalista hullám kezdetét jelentik.

Jobboldali front Brüsszellel szemben – ezzel a címmel közöl cikket a svájci Blick. Az írás a bevezetésben a magyarországi választások számszerű tényeit közli és azt a következtetést vonja le: az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy Magyarország nemzeti magabiztossága tovább növekszik majd a választási győzelem miatt, és Orbán megpróbálja majd elérni, az uniós ne avatkozhassanak bele a tagállamok belügyeibe. A szerző szerint Orbán azt tervezi, hogy megtámadja Brüsszelt és ehhez más közép és kelet-európai országokat is maga mellé állít.