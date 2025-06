Légpuskával pózolt a Tisza Párt háborúpárti elnöke

Megosztás itt:

Magyar Péter tanúbizonyságát tette annak, hogy saját magán kívül senki nem érdekli. Miközben a világ egyre inkább forrong, Ukrajna után már a Közel-Keleten is küszöbön áll egy háború, a Tisza Párt vezére légpuskával a kezében pózolt egy vásárban.

A magyargyűlölő Manfred Weber szövetségese a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben ezt az alkalmat is csak arra használta fel, hogy a kormányt támadja, miközben bohócot csinált magából.

Tette mindezt azon a napon, amikor az Egyesült Államok lebombázott három iráni atomlétesítményt, és a diplomácia igyekezett megakadályozni a totális világháborút.

Ez is jól példázza, hogy Magyar Péter számára a legfontosabb a magamutogatás, a lájkok kéregetése, és nem törődik a világot alapjaiban megrengető folyamatokkal.

Magyar Péter ténykedésével éles kontrasztban áll, hogy a válsághelyzetre reagálva Orbán Viktor vasárnap összehívta a Védelmi Tanács ülését. A miniszterelnök jelezte, hogy a konfliktus bár földrajzilag messze van tőlünk, mégis három veszélyt hoz elénk, három veszéllyel szembe kell néznünk. Hozzátette, szembe kell néznünk a terrorfenyegetettség növekedésével, a növekvő migrációs nyomással és az energiahordozók árának további emelkedésével.

Megvédtük magunkat a migrációtól, ezért mi nem vagyunk bevándorlóország, így most a terrorfenyegetettséggel szemben is tudunk majd eredményesen védekezni. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel-keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon, a belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is. És végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez egy komoly veszély, ezért most le kell venni Brüsszelben az orosz energia tilalmára vonatkozó szabályozásokat, illetve tilalmakat, épp elég baj nekünk az iráni–izraeli háború energiahordozókra gyakorolt negatív hatása – jelentette ki a miniszterelnök.

A videó alá pedig azt írta, hogy megteszik a szükséges lépéseket, hogy garantálják Magyarország békéjét és biztonságát.

Fotó: Facebook