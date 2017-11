Legfeljebb egy-másfél hónapra elég a szociális tűzifa

A tüzelőt most kezdik kiszállítani az 5000 fő alatti települések önkormányzatainak. A Belügyminisztérium a településen élő 80 év felettiek és a közmunkások számából kalkulálta ki, hogy egy-egy településnek mennyi tűzifa jár.

Mánfára egy hete érkezett meg a tűzifa, a közmunkások most aprítják. A kiszállítás december elején kezdődik. Bódizs Imre nyolc éve közmunkás, négy éve kap szociális tűzifát. Egyedül él, neki a másfél köbméter a fűtési idény harmadára elég.

„Ezt körülbelül egy hónap, max, ha nagyon-nagyon szűkösen, akkor másfél hónap. Tehát attól függ, mindig az időjárási viszonyoktól, mert itt, nálunk azért elég kemény telek vannak, nagyon hidegek vannak. Tavaly is például mínusz 17 fok” – fogalmazott a Hír TV-nek a férfi.

Mánfán van olyan család, amely kizárólag a szociális tűzifával fűt, többre nincs pénzük.

A 850 fős település 51 köbméternyi tüzelőt kapott, ezt 30-35 rászoruló között osztják szét. Az igénylés határideje a jövő hét vége. Mire eljut hozzájuk, az önkormányzatnak a költségvetéséből még mintegy negyven százalékot kell hozzátennie.

„910 ezer forint körüli támogatást kaptunk az államtól, és mi magunk is hozzá kell, hogy tegyük az önrészt. A szállítási költséget, összevágjuk, ugye, így nem lehet kiszállítani, valamint ki is szállítjuk a házakhoz. Ennek is van költsége. Ez összességében olyan 350 és 400 ezer forint között van” – sorolta Hohn Krisztina polgármester.

A Belügyminisztérium 3 milliárd forintot biztosított szociális tűzifára. Az önkormányzatoknak augusztus végéig kellett pályázniuk. Az elbírálás egy hónapig tartott, a kiszállítás határideje jövő év február 15-e.